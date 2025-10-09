ATP Masters Shanghai: Novak Djokovic vs. Zizou Bergs im TV, Livestream, Liveticker
Novak Djokovic trifft im Viertelfinale des ATP-Masters-Turniers in Shanghai auf den Belgier Zizou Bergs - ab 12.30 Uhr im TV und Livestream via Sky und im Liveticker bei uns!
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 09.10.2025, 14:39 Uhr
tennisnet.com Live Ticker
Wie fit ist Djokovic? Das ist eine der größeren Fragen vor Matchbeginn. Denn der Djoker hatte sich gegen Jaume Munar recht angeschlagen in die Runde der letzten Acht gefightet.
Gegen Zizou Bergs, aktuell die Nummer 44, ist Djokovic als 24-facher Majorchamp und aktuelle Nummer 5 der Welt dennoch klarer Favorit.
Es ist die erste Begegnung der beiden gegeneinander.
Wo kann man Novak Djokovic sehen?
Das Viertelfinale in Shanghai zwischen Novak Djokovic und Zizou Bergs ist nicht vor 12.30 Uhr MESZ angesetzt. Sky überträgt im TV und via Livestream, wir haben den Liveticker für euch!