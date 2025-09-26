ATP Masters Shanghai: Stan Wawrinka erhält Wildcard!

Stan Wawrinka wird dank einer Wildcard beim ATP-Masters-1000-Event in Shanghai an den Start gehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.09.2025, 10:42 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Stan Wawrinka wird in Shanghai starten

Die Tennisfans in Shanghai dürfen sich auf einen weiteren prominenten Namen freuen! Wie die Veranstalter des ATP-Masters-1000-Events am Mittwoch bekanntgaben, erhielt der dreifache Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka eine Wildcard für das Turnier in der chinesischen Metropole.

“Ich bin sehr dankbar, die Möglichkeit zu haben, wieder in China zu spielen", meinte Wawrinka in einer Botschaft auf X (vormals Twitter). Der 40-Jährige spielte bereits elfmal in Shanghai und erreichte sowohl 2013 als auch 2015 das Viertelfinale. Dort war dann jeweils gegen Rafael Nadal Endstation.

Auch Djokovic spielt in Shanghai

Sein bislang letztes Turnier auf höchster ATP-Ebene bestritt Wawrinka Ende Juli in Umag, anschließend war er nur mehr auf der Challenger-Tour unterwegs. Zuletzt erreichte der Schweizer in Rennes das Finale und eine Woche später in Saint-Tropez die Vorschlussrunde. Aus “medizinischen Gründen” konnte Wawrinka dann nicht zu seiner Halbfinalpartie gegen den Franzosen Dan Added antreten.

Das Turnier in Shanghai findet vom 1. bis 12. Oktober statt. Titelverteidiger ist der Südtiroler Jannik Sinner. Wie seit Dienstag bekannt, wird auch Vorjahresfinalist Novak Djokovic wieder beim achten 1000er-Event des Jahres aufschlagen.