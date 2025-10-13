ATP Masters Shanghai: Was trägt Valentin Vacherot da auf seiner Nase?

Mit einem beigen oder schwarzen Streifen auf der Nase zum größten Triumph seiner Karriere – das steckt hinter dem ungewöhnlichen Look des Monegassen Valentin Vacherot.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 12.10.2025, 17:37 Uhr

Valentin wer? Noch vor zwei Wochen kannte den 26-jährigen Monegassen kaum jemand außerhalb der Tennisblase. Jetzt ist Valentin Vacherot der Mann der Stunde – und das nicht nur wegen seines sensationellen Triumphs beim Rolex Shanghai Masters 2025. Der Weltranglisten-204. besiegte auf dem Weg zu seinem ersten Masters-Titel unter anderem Novak Djokovic und krönte sich im Finale gegen seinen Cousin Arthur Rinderknech (4:6, 6:3, 6:3) zum Champion. Doch während die Tenniswelt staunte, fragten sich auch viele: Was trägt dieser Typ da eigentlich auf seiner Nase?

Der kleine schwarze oder beige Streifen, der Vacherots Gesicht fast schon ikonisch macht, ist kein modisches Statement auf dem im Schnodderdeutsch der 70er-Jahre so uncharmant bezeichneten Riechkolben, sondern ein sogenannter Nasen-Strip. Das unscheinbare Pflaster wird quer über den Nasenrücken geklebt und sorgt dafür, dass die Atemwege beim Spielen weiter geöffnet bleiben. Mehr Luft, mehr Ausdauer, schnellere Regeneration – so einfach ist das Prinzip. Ursprünglich im Ausdauersport beliebt, hat das Accessoire mittlerweile auch die Tenniswelt erobert.

Auch Andreeva ist neugierig drauf

Vacherot ist damit übrigens nicht allein. Carlos Alcaraz, der sechsfache Grand-Slam-Sieger, gilt als einer der ersten Prominenten, die Nasen-Strips auf dem Court salonfähig gemacht haben. Auch Fußballstars wie Cristiano Ronaldo oder Neymar Jr. schwören auf die kleinen Atemhelfer. Selbst Tennis-Jungstar Mirra Andreeva zeigte sich neugierig: „Wenn Carlos damit spielt, muss ja was dran sein“, meinte die 18-Jährige schmunzelnd.

Ob der Nasen-Strip tatsächlich das Geheimnis hinter Vacherots Shanghai-Märchen ist? Vielleicht. Fest steht: Mit seinem Patch hat der neue Shanghai-Champion nicht nur Tennisgeschichte geschrieben, sondern auch einen ganz eigenen Stil geprägt.

