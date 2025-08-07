ATP Masters Toronto: Finale! Ben Shelton fertigt Taylor Fritz im US-Duell ab

Ben Shelton und Karen Khachnaov werden das Finale des ATP-Masters-1000-Turniers in Toronto bestreiten. Der US-Amerikaner folgte dem Russen durch einen souveränen Zweisatzerfolg über Taylor Fritz ins Endspiel.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.08.2025, 06:24 Uhr

© Getty Images Ben Shelton zog souverän ins Endspiel ein

Ben Shelton hat in Toronto sein erstes Finale auf ATP-Masters-1000-Ebene erreicht. Der 22-Jährige US-Amerikaner ließ seinem an Position zwei gesetzten Landsmann Taylor Fritz im Halbfinale keine Chance und siegte nach nur 78 Minuten Spielzeit souverän mit 6:4 und 6:3.

Shelton, in Toronto die Nummer vier des Turniers, ließ im gesamten Match kein einziges Break seines Kontrahenten zu und fuhr nach dem Viertelfinalerfolg über Alex de Minaur seinen zweiten Top-Ten-Sieg in Folge ein. Auf der anderen Seite fand Fritz, der die Partie sinnbildlich mit einem Doppelfehler beendete, nie zu seinem Spiel.

Khachanov schlägt Zverev nach Abwehr eines Matchballs

“Ich habe in dieser Woche so viele große Verbesserungen in meinem Spiel gesehen. Darüber bin ich am glücklichsten”, gab Shelton nach dem Match zu Protokoll. Im Finale bekommt es der US-Amerikaner etwas überraschend mit Karen Khachanov zu tun.

Der Russe hatte sich im ersten Halbfinale des Tages gegen den topgesetzten Deutschen Alexander Zverev nach Abwehr eines Matchballs durchgesetzt. Im Head to Head mit Khachanov liegt Shelton 1:0 voran, in diesem Jahr gewann er in der dritten Runde von Indian Wells mit 6:3 mit 7:5

