ATP Masters Toronto: Stefanos Tsitsipas steht im Viertelfinale

Stefanos Tsitsipas ist entspannt ins Viertelfinale beim ATP-Masters-Turnier in Toronto eingezogen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.08.2021, 18:43 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas

Tsitsipas schlug Olympia-Silbermedaillen-Gewinner Karen Khachanov ungefährdet mit 6:3, 6:2.

Dem Mann aus Griechenland gelang im ersten Durchgang das frühe Break zum 3:1, das er zum Satzgewinn transportierte. In Satz Satz schaffte er es direkt zu Beginn, Khachanov den Aufschlag abzunehmen und davonzuziehen. Zwei Breakchancen ließ er zwar zu, beide aber wehrte er ab.

Tsitsipas brachte zwar nur 50 Prozent seiner ersten Aufschläge ins Feld, machte dann aber zu 93 Prozent den Punkt - Khachanov hatte nur eine Ausbeute von 63 Prozent. Und 41 Prozent über das zweite Service.

Bricht Tsitsipas die Siegesserie von Casper Ruud?

Tsitsipas, in Toronto an Position 3 gesetzt und nach dem Rückzug von Rafael Nadal die eigentliche Nummer 2 des Turniers, trifft im Viertelfinale auf Casper Ruud, der gegen Dusan Lajovic mit 6:4 und 6:3 gewann und seine Siegesserie auf 13 ausbaute.

Ruud hatte zuletzt die Sandplatzturniere in Bastad, Gstaad und Kitzbühel gewonnen. Sein Einzug in die Runde der letzten Acht in Toronto ist sein erster beim einem Mastersturnier auf Hartplatz. Entsprechend die Freude bei Ruud, der diese mit einem "Hard Courts"-Schriftzug und einem Smiley ausdrückte.

Zum Einzel-Draw in Toronto