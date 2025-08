ATP Masters Toronto: Viertelfinale! Michelsen lässt Kumpel Tien keine Chance

Alex Michelsen ist mit einem überzeugenden 6:3 und 6.3 gegen Learner Tien als erster Spieler in das Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Toronto eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.08.2025, 08:46 Uhr

© Getty Images Alex Michelsen steht in Toronto im Viertelfinale

Alex Michelsen und Learner Tien kennen sich bestens, nicht nur der gemeinsame US-amerikanische Pass verbindet die beiden, sondern auch jene Agentur, die sie vermarktet und betreut. Besonders viele Freundlichkeiten hatte Michelsen im ersten Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers aber nicht zu verteilen: nach dem überzeugenden 6:3 und 6:3 steht Michelsen als erster Spieler unter den letzte acht in Kanada.

Auf seinen Gegner muss der Hüne wohl nicht lange warten. Denn der wird nun gleich im Anschluss in der Partie zwischen Casper Ruud und Karen Khachanov ermittelt.

All das spielt sich in der oberen Hälfte des 96er-Rasters ab. Dort ist ganz oben Alexander Zverev notiert, der am heutigen Samstag (Ortszeit) die letzte Partie des Tages gegen Angstgegner Francisco Cerundolo bestreiten wird. Davor muss Holger Rune noch gegen den Titelverteidiger Alexei Poyprin ran. Der Australier hat im letzten Jahr allerdings in Montreal seinen größten Titel geholt.

Hier das Einzel-Tableau in Toronto