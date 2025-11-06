ATP Metz: Altmaier scheitert im Viertelfinale an Sonego

Daniel Altmaier hat beim ATP 250er-Turnier in Metz den Einzug in das Halbfinale verpasst. Gegen den Italiener Lorenzo Sonego unterlag der deutsche Davis-Cup-Spieler 4:6, 6:7(6)

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.11.2025, 19:08 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier lässt in Metz in dieser Woche die Saison ausklingen.

Nachdem Daniel Altmaier am Vortag durch die verletzungsbedingte Aufgabe von Hugo Gaston den Viertelfinaleinzug feiern konnte, ist nun Schluss bei einem der letzten ATP-Events des Jahres. Der Italiener Lorenzo Sonego erwies sich am späten Donnerstagnachmittag nach zwei intensiven Sätzen als zu stark. Dabei reichte dem aktuell 42. der Weltrangliste im ersten Satz eine Breakchance, um die Weichen in Richtung Halbfinale zu stellen. Beim Stand von 2:2 musste Daniel Altmaier den Aufschlagverlust hinnehmen und konnte diesen nicht mehr egalisieren.

Auch im zweiten Satz geriet Daniel Altmaier immer wieder unter Druck. Sieben abgewehrte Breakbälle sollten dann fast belohnt werden, als die 46 der Tenniswelt beim Stand von 6:5 selbst vier Chancen zum Satzausgleich haben sollte. Doch Altmaier verpasste diese große Chance und musste sich anschließend im Tiebreak seinem gut aufgelegten Gegner geschlagen geben.

Verlängerung der Saison für Sonego

Damit endet die Saison 2025 auf der ATP Tour für Daniel Altmaier mit dem Viertelfinale beim Hallenevent in Frankreich. Für Lorenzo Sonego geht es stattdessen am Freitag um den Einzug in das Endspiel von Metz. Gegner ist der Brite Cameron Norrie, der sich in drei Sätzen gegen den französischen Qualifikanten Kyrian Jacqeut durchsetzen konnte.

