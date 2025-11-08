ATP Metz: Knapper Sieg gegen Norrie! Learner Tien holt ersten Titel auf der ATP Tour

Learner Tien ist der Sieger des ATP 250er-Turniers in Metz. Gegen Cameron Norrie siegte der US-Amerikaner 6:3, 3:6, 7:6(6) und darf sich erstmals über einen Titel auf der ATP Tour freuen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.11.2025, 19:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Learner Tien steht erstmals in der Siegerliste bei einem ATP-Tourevent.

Ein unterhaltsames Duell sahen die Fans zum Abschluss der Turnierwoche im französischen Metz. Am Ende setzte sich Learner Tien eindrucksvoll mit einem tollen Comeback im Tiebreak des dritten Satzes gegen Cameron Norrie durch.

Das Break zum 3:1 genügte Learner Tien im ersten Durchgang, um die Satzführung auf dem Scoreboard vermerken zu dürfen und damit dem Traum von ersten ATP Titel ein ganzes Stück näher zu sein. Der zweite Satz verlief dann genau entgegengesetzt. Tien kämpfte im vierten Aufschlagspiel lange gegen den Aufschlagverlust, musste Norrie nach dem sechsten Breakball jedoch davonziehen lassen. Der routinierte Brite ließ diese Chance nicht aus und leitete die Partie in einen dritten Satz.

Tien jubelt nach Aufholjagd

Dort legte dann zunächst Learner Tien vor, konnte nach der 2:0-Führung jedoch den Rhythmus nicht aufrechterhalten und kassierte das Break zum 4:3. Cameron Norrie, selbst nun nahezu ohne Tadel bei eigenem Aufschlag, hatte eine weitere Breakmöglichkeit, ließ diese jedoch aus. Im Tiebreak spitzte es sich dann zu. Norrie führte 5:1 und hatte den ersten Matchball der Partie. Doch Learner Tien drehte den Spieß noch um und durfte nach 2:12 Stunden jubeln.

Learner Tien gewinnt damit erstmals einen Titel auf der ATP Tour. Erst im September erreichte der 19-Jährige das Endspiel beim 500er-Event in Peking, wo es gegen Jannik Sinner eine deutliche Abreibung gab.

Hier das Einzel-Tableau in Metz