ATP Miami: Del Potro sorgt mit Besuch für Freude bei Djokovic

Novak Djokovic hat im Match gegen Lorenzo Musetti prominente Unterstützung erfahren. Juan Martin Del Potro zeigte sich auf der Tribüne, was beim 24-fachen Grand-Slam-Sieger für große Freude sorgte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.03.2025, 17:41 Uhr

© Getty Images Juan Martin del Potro besuchte das Tennis-Turnier in Miami.

Die sportliche Herausforderung hielt sich für Novak Djokovic im Achtelfinale von Miami in Grenzen. Dafür war der Serbe in erster Linie vor allem selbst mit einer guten Leistung verantwortlich. So durfte Gegner Lorenzo Musetti beim 6:2, 6:2 nur vier Spiele auf das Scoreboard bringen.

Es war vielleicht auch die prominente Besetzung auf den Rängen, die Novak Djokovic zusätzliche Motivation verlieh. Serena Williams schaut sich die Partie des langjährigen Branchenprimus an. Und auch der zurückgetretene Juan Martin Del Potro besuchte die Partie, worüber sich Djokovic sehr erfreut zeigte.

Djokovic siegte 2018 im US-Open-Endspiel gegen Del Potro

“Es war unglaublich DelPo zu sehen. Er ist ein langjähriger Freund und auch Rivale, es ist wahsinnig schön seinen Support zu spüren.”, sagte Novak Djokovic nach der Partie. 2018 sicherte sich der „Djoker“ den US-Open-Titel gegen Del Potro, der sein letztes großes Ergebnis bei einem Grand Slam einfahren konnte.

2022 spielte der Argentinier sein letztes Tourmatch. Immer wieder stoppten Verletzungsprobleme den “Turm von Tandil”, der 2009 den Titel in New York feiern konnte. Im Dezember des letzten Jahres bstritt Juan Martin Del Potro in Buenos Aires ein Abschiedsmatch vor heimischen Publikum. Der ausgewählte Wunschgegner war Novak Djokovic.

