ATP München: Thiem gewinnt Fortsetzung, jetzt gegen Fritz

Dominic Thiem steht nach einem 5:7, 6:4 und 6:4 gegen Marc-Andrea Huesler im Viertelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in München. Dort geht es noch heute gegen Taylor Fritz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.04.2023, 15:24 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Dominic Thiem muss in München gleich nochmal ran

Hier der Liveticker zum Nachlesen.

Sehr starke Leistung von Dominic Thiem in der Fortsetzung der am Donnerstag wegen Dunkelheit abgebrochenen Partie gegenden Schweizer Marc-Andrea Huesler. Thiem präsentierte sich am Freitag bei deutlich besserem Wetter beinahe über die gesamte Restspielzeit hinweg als der überlegene Spieler und gewann schließlich mit 5:7, 6:4 und 6:4. Die Partie war bei 3:3 im zweiten Satz abgebrochen worden.

Thiem hat zuletzt 2016 in München aufgeschlagen, stand dort im Finale, das er knapp gegen Philipp Kohlschreiber verlor. Die Gunst des Publikums hatte der US-Open-Champion von 2020 gegen Huesler aber in jedem Fall auf seiner Seite.

Nun geht es nach einer kurzen Pause gegen Taylor Fritz. Der US-Amerikaner tritt erstmals in München an und ist an Position zwei gesetzt. Fritz gewann gestern gegen Marton Fucsovics in drei Sätzen.

Hier das Einzel-Tableau in München

munichmap