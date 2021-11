ATP: Nick Kyrgios mit vollem Elan in die nächste Saison?

Das polarisierende Tennis-Enfant-terrible Nick Kyrgios scheint sich mit vollem Einsatz auf die Saison 2022 vorzubereiten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.11.2021, 08:31 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios twittert von sich und seinem Aufbautraining für die kommende Saison

2021 hat der australische Tennis-Entertainer Nick Kyrgios praktisch nicht stattgefunden. So war der Australier im vergangenen Jahr lediglich bei sieben Turnieren am Start gestanden. Die besten Ergebnisse waren dabei die jeweils erreichte dritte Runde bei den Grand-Slam-Turnieren in Melbourne und London. Nach der Teilnahme am Laver Cup zog der 26-Jährige die Reissleine, und verabschiedete sich gen Heimat in den Urlaub.

Will es Kyrgios noch einmal wissen?

Seitdem war es, abseits publik gewordener Beziehungsprobleme mit Freundin Chiara Passari, recht still um die aktuelle Weltranglisten-Nummer 92 geworden. Außer den regelmäßig geäußerten Motivationsproblemen und dem immer wieder thematisierten Karriereende wusste man wenig über die tatsächliche Lage des Mannes aus "Down under".

Diese Woche postete Kyrgios allerdings ein Video, das ihn beim harten Konditions- und Platztraining zeigt - mit der alleinigen Überschrift: „Arbeit“. Also vielleicht doch ein Indiz darauf, dass es der wankelmütige Showstar es noch einmal wirklich wissen will? Wir werden sehen - die Teilnahme bei den Australian Open 2022 könnte das nächste wirkliche Ziel für den Mann aus Canberra sein.