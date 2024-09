ATP Peking: Carlos Alcaraz stürmt mit 200. Matchsieg ins Viertelfinale

Carlos Alcaraz ist mit einer überzeugenden Leistung gegen Tallon Griekspoor in das Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Peking eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.09.2024, 14:13 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz hat in Peking ein exzellentes Viertelfinale hingelegt

Einen einzigen überdachten Court gibt es für das kombinierte Event in Peking - und somit konnte Carlos Alcaraz am Sonntag trotz der unsteten Wetterlage draußen mit seinem planmäßigen Einsatz um 19 Uhr Ortszeit gegen Tallon Griekspoor planen. Und der Spanier zeigte wie schon beim Laver Cup in Berlin, dass er nach dem überraschenden Aus bei den US Open gegen Botic van de Zandschulp längst wieder in die Spur gefunden hat.

Alcaraz gewann mit 6:1 und 6:2 und machte damit ein Viertelfinal-Treffen mit Karen Khachanov klar. Der Russe hatte schon früher am Sonntag Francisco Cerundolo besiegt - bereits zum fünften Mal in dieser Saison. Für Alcaraz war der Erfolg gegen Griekspoor der 200. seiner noch jungen Karriere. Bei dem er übrigens alle 23 Punkte gewann, nachdem er den ersten Aufschlag ins Feld gebracht hatte.

Sinner und Medvedev schon im Viertelfinale

Zwei weitere Viertelfinalpartien stehen auch schon fest: Jannik Sinner bekommt es morgen mit Jiri Lehecka zu tun, Daniil Medvedev trifft auf Flavio Cobolli.

Warten müssen lediglich Andrey Rublev und Alejandro Davidovich Fokina: Das Match der beiden musste wegen des Regens auf den Außenplätzen unterbrochen werden. Der Sieger hat dann einen Lokalmatador vor der Brust: Denn Bu Yunchaokete konnte Lorenzo Musetti erstaunlich deutlich mit 6:2 und 6:4 bezwingen.

Hier das Einzel-Tableau in Peking