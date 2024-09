ATP Peking: Kachanov beschert Cerundolo weiterhin Albträume!

Karen Khachanov ist mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Francisco Cerundolo in das Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Peking eingezogen. Es war bereits der fünfte Sieg des Russen gegen Cerundolo in der laufenden Saison.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.09.2024, 10:06 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Karen Khachanov steht in Peking im Viertelfinale

Sollte sich Francisco Cerundolo seinen Beruf dermaßen zu Herzen nehmen, dass er ab und zu schweißgebadet in der Nacht aufwacht, dann wäre es kein Wunder, wenn er dabei ein Bild von Karen Khachanov vor Augen hätte. Denn beim ATP-Tour-500-Turnier in Peking setzte es die fünfte Niederlage 2024 für den Argentinier gegen Khachanov, diesmal mit 6:7 (4) und 6:7 (9).

Khachanov benötigte insgesamt sechs Matchbälle - und steht mit diesem Erfolg im Viertelfinale. Dort trifft der Russe entweder auf Carlos Alcaraz oder Tallom Griekspoor, die am heutigen Sonntag das letzten Match der Männer in der chinesischen Hauptstadt austragen.

Sinner und Medvedev schon im Viertelfinale

Für eine Überraschung sorgte Lokalmatador Bu Yunchaokete. Der Chinese gewann gegen Lorenzo Musetti nämlich rechtschaffen sicher mit 6:2 und 6:4. Bu wartet nun auf den Sieger der Partie zwischen Andrey Rublev und Alejandro Davidovich Fokina.

Zwei Viertelfinalpartien stehen ja schon seit gestern fest: Jannik Sinner wird es morgen mit Jiri Lehecka zu tun bekommen. Und Daniil Medvedev trifft auf Flavio Cobolli, mit dem er ja vergangene Woche in Berlin beim Laver Cup im Team war: Medvedev allerdings als Starter, Cobolli als Ersatzmann.

Hier das Einzel-Tableau in Peking