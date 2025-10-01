ATP Peking: Keine Strafe gegen Daniil Medvedev!

Daniil Medvedev wird wegen seiner Verwarnung im Match gegen Learner Tien beim ATP-Tour-500-Turnier in Peking keine Strafe erhalten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.09.2025, 20:05 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev - am Dienstag von Krämpfen gebeutelt

Es ist sportlich bei weitem nicht alles bestens bei Daniil Medvedev, obwohl der Russe eigentlich mit einem Fuss schon im Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers von Tokio stand. 4:1 und dann 5:3 im zweiten Satz führte Medvedev gegen Learner Tien am Dienstag, hätte also „nur“ noch auszuservieren brauchen. Stattdessen ließ er ein Comeback des US-Amerikaners zu. Und zeigte körperliche Probleme.

Schon Ende des zweiten Durchgangs brach Medvedev einen elendslangen Ballwechsel quasi ab, weil ihm augenscheinlich ein Krampf in den linken Arm gefahren war. Der Physio nahm sich des Problems kurz an, Medvedev spielet weiter und musste den Satzausgleich hinnehmen.

Medvedev nicht mit dem “Best Effort”?

In der Entscheidung humpelte der US-Open-Champion von 2021 dann nur noch über den Center Court in Peking, zog das rechte Bein nach, als sei diesem nicht mehr zu trauen. Woraufhin Stuhlschiedsrichter Adel Nour Medvedev mit einer Verwarnung belegte - weil dieser nach Ansicht des Umpires gegen die „Best Effort“-Regel verstieß.

Das wollte Medvedev nun wirklich nicht auf sich sitzen lassen, holte den Supervisor Roland Herfiel aufs Feld, der die Partie ohnehin von seinem Platz direkt an der Grundlinie mitverfolgt hatte. Medvedev führte zu seinen Gunsten an, dass er seit den US Open (wo er gegen Benjamin Bonzi ein sehr zweifelhaftes Schauspiel geliefert hatte), ein anderer, besserer Mensch sei. Herfiel wollte das grundsätzlich nicht ausschließen, regte nur an, das Match fortzusetzen.

Tien wie schon in Australien zu stark

Das nahm nun nicht mehr lange in Anspruch, beim Stand von 0:4 gab Medvedev auf. Und ging unter dem Eindruck in die Kabine, mal wieder von einem Offiziellen benachteiligt worden zu sein. Denn so eine Verwarnung kommt ja nie ohne eine Geldstrafe daher.

Darum kam Daniil Medvedev aber im konkreten Fall herum. Denn wie die ATP dem Portal The Athletic mitteilte, fasst Medvedev keine Strafe aus. Das habe man so auch seinem Team mitgeteilt.

Am Ende blieb aber natürlich die nächste Niederlage in der Bilanz stehen. Erneut gegen Tien, gegen den Medvedev auch schon bei den Australian Open Anfang der Saison verloren hatte.

