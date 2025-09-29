ATP Peking: Sinner nach Sieg gegen Marozsan im Halbfinale, jetzt gegen de Minaur

Jannik Sinner hat im Viertelfinale des ATP-Tour-500-Events in Peking gegen Fabian Marozsan mit 6:1 und 7:5 gewonnen. Nun wartet ein Treffen mit Alex de Minaur, der von der Aufgabe von Jakub Mensik profitierte.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.09.2025, 10:00 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner in Peking

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Wenn eine Partie nicht “not before” angesetzt ist, dann müssen die Spieler im grunde allzeit bereit sein. Dass Jannik Sinner und Fabian Marozsan aber schon kurz nach 14 Uhr Ortszeit in Peking ran mussten, damit war nicht zu rechnen. Allerdings konnte ja niemand ahnen, dass Jakub Mensik gegen Alex de Minaur nur fünf Spiele lang durchhalten würde. Der Tscheche musste beim Stand von 1:4 im ersten Satz aufgeben, de Minaur zog nach einem kurzen Arbeitstag in die Vorschlussrunde ein.

Jannik Sinner hatte in seinem Zweitrunden-Match gegen Terence Atmane ja doch ein paar Probleme, musste gegen den Franzosen den zweiten Satz abgeben. Gegen Marozsan begann der Weltranglisten-Zweite konzentriert, ging früh mit einem Break mit 2:1 in Führung. Und das nächste folgte gleich zum 4.1. Der erste Satz nahm nicht einmal eine halbe Stunde in Anspruch.

Spannender ging es in Durchgang zwei zu. Da hatte der Favorit zunächst drei Breakchancen zum 5:3, Marozsan parierte nicht nur, sonder zog selbst mit einem Break auf 5:4 davon. Konnte den Satz aber nicht zu Ende bringen. Stattdessen gewann Sinner drei Spiele in Folge. Und machte somit das Halbfinal-Treffen mit Alex de Minaur klar. Gegen den er im Head-to-Head übrigens mit 10:0 führt.

Zverev später gegen Medvedev

Etwas später wird dann die untere Hälfte in Peking ihre Halbfinal-Begegnung ermitteln. Zunächst versucht sich Learner Tien gegen Lorenzo Musetti, danach muss Alexander Zverev gegen Daniil Medvedev ran. Ein Match-Up, in dem die deutsche Nummer eins zuletzt nicht ganz so gut ausgesehen hat. Allerdings ist Medvedev auch weit von seiner einstmaligen Bestform entfernt.

Andererseits hat der Russe in Peking ja einen neuen Coach dabei: Nach vielen Jahren mit Gil Cervara an seiner Seite versucht es Medvedev nun mit Thomas Johansson. Der Auftakt der Zusammenarbeit verlief bislang gut: Medvedev hat in Peking noch keinen Satz abgegeben. Alexander Zverev dagegen musste gegen Corentin Moutet über die volle Distanz gehen.

Hier das Einzel-Tableau in Peking