ATP Peking: Sinner nach Sieg gegen Atmane im Viertelfinale

Jannik Sinner ist mit einem hart erkämpften 6:4, 5:7 und 6:0 gegen Terence Atmane in das Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers von Peking eingezogen. Dort geht es am Montag gegen Fabian Marozsan.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.09.2025, 11:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner musste sich gegen Terence Atmane durchaus strecken

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker

Man weiß ja immer noch nicht genau, wozu dieser Armstrumpf eigentlich gut ist, den immer mehr Tennisspieler bei ihrem Matches zu Markte tragen. Aber wenn es hilft? Das war bei beim Match zwischen Jannik Sinner und Terence Atmane am Samstagnachmittag in Peking nun nicht genau auszumachen - denn sowohl der Weltranglisten-Zweite wie aus sein französischer Gegner kamen bestrumpft auf den Court.

Dass es am Ende Jannik Sinner war, der sich mit 6:4, 5:7 und 6:0 seinen Platz im Viertelfinale erspielte, lag in erster Linie daran, dass der Südtiroler der solidere Spieler war. Atmane versuchte sein Glück mit viel Risiko, profitierte ab und zu auch von unsauberen Stopps seines Gegners, bliebt letztlich aber doch mit einer Niederlage zurück. Auch wenn er etwa im zweiten Satz schon auf der Verliererstraße schien - dann aber zwei Breaks sofort wieder wettmachte.

Atmane erzwingt Entscheidungssatz

Damit nicht genug: Atmane servierte nun richtig stark, spielte sich souverän in ein mutmaßliches Tiebreak. Sinner aber patzte, schlug beim zweiten Satzball von Atmane eine Vorhand ins Netz. Dass es hier in einen Entscheidungssatz geehen würde, war nicht absehbar.

Für den dritten Satz wechselte Atmane das Shirt, er war nun in Rot unterwegs. Und hatte seinen Armstrumpf abgelegt. Jannik Sinner konnte mit dieser neuen Facette gut umgehen, startete gleich mit einem Break. Wenige Augenblicke später gab es einen kleinen Schreckmoment: Sinner stolperte, signalisierte aber sofort, dass alles in Ordnung sei. Und wie! Sinner sollte kein Spiel mehr abgeben. Und sicherte sich den Einzug in die Runde der letzten acht.

Sinner verliert 2024 gegen Alcaraz

Die beiden hatten sich schon im Sommer in Cincinnati getroffen, da gelang Atmane als Außenseiter ja überraschend der Einzug in die Vorschlussrunde.

In Peking kam das Treffen mit dem Favoriten so gesehen zu früh. Denn Jannik Sinner war ja recht ausgeruht in die chinesische Hauptstadt gekommen. Und mit der Erinnerung an das letzte Jahr, wo er im Endspiel gegen Carlos Alcaraz verloren hatte. Nach einem fantastischen Match. Diese Scharte möchte Sinner 2025 auswetzen.

Nächster Gegner wird auf dem Weg zum möglichen Championat der Ungar Fabian Marozsan sein, der sein Achtelfinale gegen Alexandre Müller mit 6:3 und 7:6 (3) gewann. Ebenfalls in der Runde der letzten acht steht Alex de Minaur, der sich gegen Arthur Rinderknech aber gehörig strecken musste. De Minaur setzte sich erst im Tiebreak des dritten Satzes mit 6:3, 3:6 und 7:6 (2) durch.

Alexander Zverev, der in Peking hinter Sinner an Position zwei gesetzt ist, spielt erst morgen um den Einzug ins Viertelfinale. Gegner wird der Franzose Corentin Moutet sein.

Hier das Einzel-Tableau in Peking

