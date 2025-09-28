ATP Peking: Zverev schlägt Moutet - und muss im Viertelfinale gegen Medvedev ran

Alexander Zverev ist mit hart erkämpften 7:5, 3:6 und 6:3 gegen Corentin Moutet beim ATP-Tour-500-Turnier in Peking in die Runde der letzten acht eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.09.2025, 15:52 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev hat in Peking Daniil Medvedev vor der Brust

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Wer gegen Corentin Moutet ran muss, weiß im Grunde, was einen erwartet - und dann auch wieder nicht. Denn das Wissen, dass der französische Linkshänder unberechenbar und mit einem breiten Arsenal an Waffen ausgestattet ist, bedeutet ja noch nicht, dass man darauf auch die richtige Antwort hat. Alexander Zverev indes ist erfahren und gut genug, sich von Moutet nicht aufs Glatteis führen zu lassen.

Und so kam das 7:5, 3:6 und 6:3 für den Weltranglisten-Dritten entsprechend der Papierform auch nicht überraschend. Alexander Zverev hat damit auch die zweite Partie gegen Corentin Moutet gewonnen - den ersten Sieg gab es früher in der Saison 2025 in Stuttgart.

Zverev muss Ehrenrunde drehen

Zunächst war es in Peking allerdings Moutet, der sich Chancen zu einem Break erarbeitete. Im sechsten Spiel hatte er deren gleich drei - Zverev wehrte allesamt ab. Unmittelbar danach schlug Zverev zu, schaffte es aber nicht, bei 5:4 auszuservieren. Die kleine Ehrenrunde störte die Nummer zwei von Peking 2025 aber nicht besonders. Denn einem neuerlichen Break ließ Zverev dann doch den Satzgewinn folgen.

Im zweiten Akt ging Moutet mit dem Break zum 4:2 in Führung und schlug bei 5:3 zum Ausgleich auf. Beim ersten Satzball leistete er sich einen Doppelfehlers en zweiten parierte Zverev bravourös mit einem Smash. Die dritte Chance nutzte Corentin Moutet aber nach einer Spielzeit von 102 Minuten.

Medvedev überzeugt gegen Davidovich Fokina

Die Entscheidung begann gleich mit einem Break für Moutet, der den Vorteil aber umgehend wieder aus der Hand gab. Und so war es Alexander Zverev, der mit 4:2 in Führung ging. Und diese verteidigte Zverev bis zum Ende.

Im Viertelfinale, das morgen als letztes Match des Tages auf dem Center Court in Peking angesetzt ist, wartet Daniil Medvedev. Der Russe hat mit seinem neuen Coach Thomas Johansson in Peking bislang einen hervorragenden Eindruck hinterlassen, schlug am Sonntag Alejandro Davidovich Fokina mit 6:3 und 6.3.

In der oberen Raster-Hälfte trifft Turnierfavorit Jannik Sinner auf Fabian Marozsan, und Alex de Minaur bekommt es wie schon beim Laver Cup mit Jakub Mensik zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Peking

