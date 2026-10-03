ATP Peking: Zverev überrollt Shang, Struff unterliegt Medvedev

Während Alexander Zverev im Eiltempo ins die dritte Runde des ATP-Tour-500-Turniers in Peking eingezogen ist, musste sich Jan-Lennard Struff Danill Medvedev glatt geschlagen geben.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 03.10.2026, 14:23 Uhr

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© Getty Images Besonders weit musste sich Alexander Zverev gegen Juncheng Shang nicht strecken

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Alexander Zverev hat mit einem etwas angeschlagenen Junchen Shang keine Nachsicht gehabt: Der in Peking an Position eins gesetzte Deutsche gewann mit 6:0 und 6:2 und trifft morgen im Viertelfinale auf Novak Djokovic. Der serbische Großmeister hat in der chinesischen Hauptstadt ja noch nie ein Match verloren, die Bilanz steht bei 31 Siegen in ebenso vielen Matches.

Um diese weiße Weste behalten zu können, wird sich Djokovic aber steigern müssen. Denn gegen Yunchaokete Bu hinterließ der 39-Jährige in Runde zwei nicht immer einen souveränen Eindruck.

Alexander Zverev hingegen hatte sich ja schon nach seinem Auftakterfolg gegen Cameron Norrie zufrieden gezeigt. Und wird nach dem Sieg gegen Shang nichts anderes zu berichten haben. We so oft kaufte Zverev auch diesmal einem Gegner früh die Schneid ab, zumal er gegen Linkshänder ohnehin fast als unbesiegbar zu gelten hat. Nachdem er die ersten neun Spiele gegen den Lokalmatador gewonnen hatte, drosselte Zverev als Rückschläger ein wenig das Tempo. War aber nie auch nur annähernd in Gefahr, seinen Aufschlag abgeben zu müssen.

Medvedev lässt Struff keine Chance

Jan-Lennard Struff hat das Viertelfinale dagegen verpasst. Gegen den formstarken Russen Daniil Medvedev, den er bei seinem Lauf bis ins Wimbledon-Viertelfinale Anfang Juli glatt in drei Sätzen besiegt hatte, unterlag der 36 Jahre alte Warsteiner mit 4:6, 3:6. Der an Position drei gesetzte Medvedev hatte erst am Dienstag das ATP-Turnier im chinesischen Hangzhou gewonnen.

Struff konnte im Achtelfinale nicht an seine starke Vorstellung aus der ersten Runde gegen den Argentinier Thiago Agustín Tirante anknüpfen. Er musste jeweils sein erstes Aufschlagspiel in beiden Sätzen abgeben und lief in der Folge stets einem Rückstand hinterher. Struff war zuletzt nicht von Bundestrainer Michael Kohlmann für den Davis Cup nominiert worden.

Hier das Einzel-Tableau in Peking