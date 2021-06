ATP Queen's: Berrettini topgesetzt, Andy Murray feiert Comeback

Der Italiener Matteo Berrettini (ATP-Nr. 9) ist beim Rasenklassiker in Queen's topgesetzt, Lokalmatador Andy Murray (ATP-Nr. 123) feiert indes sein Comeback.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.06.2021, 13:24 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini

Berrettini trifft zum Auftakt des 500er-Turniers auf Landsmann Stefano Travaglia, in Runde 2 könnte es bereits zum Aufeinandertreffen mit Ex-Welt-Nummer 1 Andy Murray kommen: Der Schotte spielt sein Erstrundenspiel gegen Frankreichs Wundertüte Benoit Paire.

Murray, fünffacher Einzelsieger in Queen's, spielt erst sein viertes Turnier in diesem Jahr, zuletzt stand er im März in Rotterdam auf dem Court. Die Australian Open hatte Murray wegen einer COVID-19-Infektion verpasst, im März kam sein viertes Kind zur Welt, zuletzt hatten ihn Leistenprobleme außer Gefecht gesetzt.

An Queen's hat Murray auch unabhängig von seinen fünf Siegen gute Erinnerungen: 2019 hatte er hier nach seiner Hüft-OP und dem vermeintlichen Karriereende sein Comeback im Doppel gefeiert und direkt den Titel geholt, an der Seite von Einzel-Champ Feliciano Lopez.

Ebenfalls in Queen's am Start: Denis Shapovalov, der auf einen Qualifikanten trifft, Jannik Sinner, der sich mit dem britischen Wildcardspieler Jack Draper misst, sowie Alex de Minaur, der gegen Laslo Djere beginnt. Titelverteidiger Lopez trifft auf Filip Krajinovic.

Zum Einzel-Draw in Queen's