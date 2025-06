ATP Queen's Club: Für Jack Draper geht es heute um mehr als das Halbfinale

Jack Draper spielt heute im Londoner Queen's Club um einen Platz im Halbfinale. Und um Weltranglistenposition vier, die für den Briten im Hinblick auf Wimbledon Gold wert wäre. Mit Jacob Fearnley sorgt unterdessen ein weiterer Lokalmatador für Furore.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.06.2025, 21:09 Uhr

© Getty Images Jack Draper greift nach Weltranglistenposition vier

Noch haben beim ATP-500-Turnier im Londoner Queen's Club zwei Briten die Chance, für einen Heimsieg zu sorgen. Denn neben Jack Draper, der sich bereits am Mittwoch für das Viertelfinale qualifizierte, steht auch Jacob Fearnley in der Runde der letzten acht. Der Weltranglisten-60. gewann am Donnerstag gegen Corentin Moutet in drei Sätzen.

Damit qualifizierte sich Fearnley zum ersten Mal in seiner Karriere für das Viertelfinale eines ATP-Turniers. Damit dominierte der 23-Jährige am Donnerstag aber nicht die Schlagzeilen, setzte er mit seinem Erfolg über Moutet doch eine unglaubliche Serie fort. Auch in seinem 19. Tour-Match gegen einen Franzosen verließ Fearnley den Platz als Sieger.

Unterschiedliche Ausgangslagen

Etwas ärgerlich also, dass Fearnley am Freitag in Jiri Lehecka kein weiterer Franzose gegenüberstehen wird. Zumal der Tscheche in London bislang starke Leistungen zeigte und sowohl Alex de Minaur als auch 's-Hertogenbosch-Champion Gabriel Diallo mit 6:4 und 6:2 besiegte. Dementsprechend wird Fearnley im Viertelfinale nicht unbedingt als Favorit auf den Platz marschieren.

Anders ist die Ausgangslage bei Draper. Nach seinem knappen Achtelfinalerfolg über Alexei Popyrin trifft die Nummer zwei des Turniers nun auf Brandon Nakashima. Für den 23-Jährigen geht es dabei nicht nur um den Halbfinaleinzug, sondern auch um Weltranglistenposition vier. Damit könnte Draper in Wimbledon frühestens im Halbfinale auf Jannik Sinner oder Carlos Alcaraz treffen.

Hier das Einzel-Tableau im Londoner Queen’s Club