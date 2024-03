ATP: Rafael Nadal ist weiter unsicher, was seine Form betrifft

In einem Interview mit der spanischen Sport-Tageszeitung "Marca" gibt Rafael Nadal offen zu, dass er Schwierigkeiten hat, sein aktuelles Niveau einzuschätzen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 03.03.2024, 15:48 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal spielt vor dem ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells eine Exhibition in Las Vegas gegen Landsmann Carlos Alcaraz

Die Stunde der Wahrheit rückt für Rafael Nadal immer näher. Heute Abend (live ab 21:30 auf Netflix) steigt das TV-Special-Event "Netflix Slam", wo er sich mit seinem jungen Landsmann Carlos Alcaraz messen wird. Und danach ist ein Start beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells eingeplant. Und wenn man den Aussagen des French-Open-Rekordsiegers in einem Interview mit der spanischen Sportzeitung "Marca" glaiben schenken darf, ist die Teilnahme beim Combined-Event auch praktisch fix. Allein sein aktuelles Leistungsniveau will oder kann der Ex-Weltranglisten-Erste nicht einschätzen.

"Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht auf welchem Level ich mich befinde. Ich hatte bessere und schlechtere Momente. Das Wichtigste ist für mich jedoch, dass ich jetzt hier bin, das ist die Realität. Allein das ich hier bin, sind schon gute Nachrichten", meinte der Malorquiner vor dem Schlagabtausch in Las Vegas mit dem aktuell Weltranglisten-Zweiten aus Murcia.

Trainings mit anderen Spielern von großer Bedeutung

Auf welchen Niveau er sich dann in Indian Wells befinden werde, bleibt also fraglich - doch sei dies auch das Unwichtigste für ihn in dieser Situation. "Es ist wichtig für mich, ein paar Tage in Indian Wells zu verbringen und mit anderen Spielern zu trainieren. Für Indian Wells war die Vorbereitung nicht besonders gut, für Brisbane (Anm, zu Beginn der Saison) allerdings schon. Ich bin sicher, dass ich zwischen dem heutigen Match und der ersten Runde in Indian Wells ein paar Trainingssätze spielen werde können."

Das Wichtigste sei ohnehin unverletzt aus Indian Wells abzureisen, um dann seine womöglich letzte Sandplatzsaison seiner Karriere zu spielen: "Ich habe mich noch nicht zu 100 Prozent entschieden, aber im Moment sieht es eher danach aus."