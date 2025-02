ATP Rio de Janeiro: Fonseca scheitert an Müller - und den Nerven

Joao Fonseca ist zwei Tage nach seinem Triumph in Buenos Aires beim ATP-Tour-500-Turnier in Rio de Janeiro schon in Runde eins ausgeschieden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.02.2025, 06:30 Uhr

Es kommt nicht oft vor, dass der Gewinner eines Matches nach seinem Sieg für seinen Erfolg entschuldigt. Alexandre Müller war am späten Dienstagabend in Rio de Janeiro aber so frei. “Es tut mir leid für das Turnier und die Fans”, erklärte der Franzose nach dem 6:1 und 7:6 (4) gegen den Lokalmatador in Rio de Janeiro. “Fonseca ist hier ein Superstar. Joao wird hier viele, viele Jahre gewinnen.” Die Atmosphäre sei jedenfalls elektrisierend gewesen: “Es war schlimmer als im Davis Cup”, so Müller weiter. “Im Davis Cup wäre es Frankreich und Brasilien gewesen, hier war es nur Brasilien. Aber es war eine großartige Erfahrung.”

Das mag für Joao Fonseca, der vor zwei Tagen in Buenos Aires seinen ersten Titel auf der ATP-Tour geholt hatte, in Sachen Stimmung auch gelten. Aber das Ergebnis war für den 18-Jährgen ein Rückschlag. “Physisch war ich bei 100 Prozent”, gab Fonseca nach der Niederlage zu Protokoll. “Es war alles mental bedingt. Ich wusste, dass ich nervös sein würde, dass ich mich mit dem Moment und dem vollen Haus auseinandersetzen müssen würde. Und damit konnte ich nicht umgehen. Ich habe nicht mein Tennis gespielt. Ich war auf dem Court nicht glücklich. Ich war nicht ich selbst.”

Zverev mit Mühe ins Achtelfinale

Alexandre Müller bekommt es im Achtelfinale nun mit Tomas Martin Etcheverry aus Argentinien zu tun. Gegen eben den hatte Fonseca seinen Siegeslauf in Buenos Aires begonnen. Etcheverry konnte am Dienstag in einem unterhaltsamen Match Corentin Moutet bezwingen.

Überraschend viel Mühe hatte im ersten Match der Abendveranstaltung Alexander Zverev. Der Turnierfavorit setzte sich gegen Yunchaokete Bu allerdings dann doch mit 7:6 (4) und 6:4 durch. Zverev spielt nun gegen Alexander Shevchenko, den gebürtigen Russen, der ja seit letztem Jahr für Kasachstan antritt. Der ursprünglich an Nummer zwei gesetzte Lorenzo Musetti hatte kurz vor Turnierbeginn wegen einer Verletzung zurückgezogen. Auch Holger Rune hätte in Rio eigentlich spielen sollen - möchte aber vor seinem nächsten Einsatz wieder vollfit werden.

Hier das Einzel-Tableau in Rio de Janeiro