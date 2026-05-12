ATP Rom live: Alexander Zverev vs. Luciano Darderi im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom auf Luciano Darderi. Das Match gibt es ab ca. 14 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW in Deutschland und Sky X in Österreich und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.05.2026, 22:40 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev trifft in Rom auf Luciano Darderi.

Während es Zverev in seinem Drittrunden-Match gegen Alexander Blockx relativ eilig hatte, musste Darderi gegen Tommy Paul über drei Sätze. Der 24-Jährige rangiert derzeit auf Platz 20 in der ATP-Weltrangliste und wird sich auf die Unterstützung durch das italienische Publikum verlassen können.

Favorit in dem Match ist trotzdem Zverev, der auch die bisher einzige Begegnung mit Darderi für sich entscheiden konnte: Im Jahr 2024 bezwang er den Italiener ebenfalls in Rom mit 7:6 (2) und 6:2.

Zverev vs. Darderi - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Luciano Darderi gibt es ab ca. 14 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW in Deutschland und Sky X in Österreich.

Hier das Einzel-Tableau in Rom