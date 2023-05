ATP Rom: Ruud beißt sich gegen Cerundolo durch

So langsam in Fahrt kommt Casper Ruud (ATP-Nr. 4) auf seinem Lieblingsbelag Sand. Gegen Francisco Cerundolo (ATP-Nr. 31) siegte der Norweger mit 7:6, 6:4 und steht damit zum dritten Mal im Halbfinale des ATP Masters-Turniers in Rom.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 17.05.2023, 22:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Mit kleinen Schritten kämpft sich Casper Ruud auf Sand immer besser in Form.

Hier das gesamte Match zum Nachlesen im Liveticker.

Vorsicht geboten war für den an Nr. 4 gesetzten Casper Ruud gegen den Argentinier Francisco Cerundolo. Die beiden bisherigen Begegnungen auf Sand gingen an den 24-jährigen Cerundolo, während der 2-fache Grand Slam-Finalist das einzige Aufeinandertreffen auf Hard-Court für sich entscheiden konnte.

Den besseren Start in die Partie verzeichnete Ruud, der sich mit einer 4:1-Führung absetzen konnte. Cerundolo kämpfte sich zurück, musste sich aber im Tiebreak dem konsequenteren Norweger mit 5:7 geschlagen geben.

Im zweiten Durchgang lag das Momentum zu Beginn auf der Seite von Cerundolo, der dem gleichaltrigen Ruud das erste Service-Game abnehmen konnte. Der 10-fache ATP-Titelträger aus Oslo fand im Anschluss aber immer mehr zu seinem sicheren Spiel und beendete nach 2:05 Stunden Spielzeit mit einem Service-Winner das Match mit 7:6 (5), 6:4.

Im Halbfinale trifft Ruud im skandinavischen Duell auf den an Nr. 7 gelisteten Dänen Holger Rune, der überraschend den ab Montag neuen Weltranglistenersten Novak Djokovic aus Serbien mit 6:2, 4:6, 6:2 bezwingen konnte. Bislang erlebte Ruud eine sehr wechselhafte Sandplatzsaison. Seinem Sieg beim Auftaktturnier in Estoril folgten frühe Niederlagen bei den bisherigen Masters-Turnieren in Monte Carlo und Madrid.

Hier das Einzel-Tableau aus Rom