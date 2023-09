ATP: Schwere Aufgaben für Profis aus Österreich und Deutschland

Neue Woche, neues Glück. Im Tennis trifft diese Parole mit den wöchentlichen Turnieren zu. Ein Blick auf die Chancen der Profis aus Österreich und Deutschland in den kommenden Tagen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 28.09.2023, 09:44 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev versucht nach dem Titel in Chengdu sein Glück in Peking.

Es mag abgesprochen wirken, ist jedoch wirklich nur Zufall! Die österreichischen Profis Jurij Rodionov und Dominic Thiem spielen beim 250er-Turnier in Astana, während die deutschen Profis allesamt im Hauptfeld in Peking beim 500er-Event teilnehmen.

Für Rodionov geht es nach überstandener Qualifikation am Vormittag gegen Gregiore Barrere aus Frankreich auf den Center Court in Astana. Gegen die 63 der Weltrangliste wird es sicherlich eine Herausforderung für den an Position 107 geführten Rodionov. Nicht vor 14 Uhr folgt dann Dominic Thiem mit seiner Erstrundenpartie gegen Juan Pablo Varillas. Das Match gibt es bei uns hier im Liveticker!

Zverev, Struff in Peking am Start

Auf Alexander Zverev wartet in Peking die Auftakthürde Diego Schwartzman. Nach seinem Titel in Chengdu sollte Zverev genügend Rückenwind verspüren, um Schwartzman bezwingen zu können. Jan-Lennard Struff muss nach seinem Comeback in Zhuhai gegen Casper Ruud ran, der im Turnier an Position sieben gesetzt ist. Ein Sieg gegen den Norweger wäre nach der langen Verletzungspause sicherlich eine große Überraschung

Hanfmann zieht hartes Los Alcaraz

Für Yannick Hanfmann liefen die ersten Tage in Peking vorzüglich. Mit Siegen gegen Dusan Lajovic und Miomir Kecmanovic qualifizierte sich der Deutsche für das Hauptfeld. Belohnt wird Hanfmann nun mit einem Match gegen Carlos Alcaraz, wobei der 31-Jährige aus Karlsruhe sicherlich lieber einen Gegner bekommen hätte, der die Siegchance erhöht. Der Begriff "Sensation" wird sicherlich aufflammen, wenn Hanfmann das Match gewinnt.

Alle deutschen Profis haben heute in Peking übrigens noch frei. Es ist daher mit einem "deutschen Tag" am Freitag in Chinas Hauptstadt zu rechnen.

