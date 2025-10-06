ATP Shanghai: Alexander Zverev unterliegt Rinderknech

Alexander Zverev hat das Achtelfinale beim ATP-Masters-Turnier in Shanghai verpasst.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.10.2025, 15:53 Uhr

Zverev verlor mit 6:4, 3:6 und 2:6 gegen Arthur Rinderknech. Der trifft in der Runde der letzten 16 auf den Tschechen Jiri Lehecka.

Der Weltranglisten-Dritte aus Hamburg startete gut ins Match und schaffte mit einer offensiven Vorhand-Aktion das Break, das er zur Satzführung transportierte. In Durchgang zwei allerdings kam der Franzose besser ins Spiel, schaffte 18 Winner bei nur 7 Unforced Errors. Beeindruckend - und aus Zverevs Sicht erschreckend: Rinderknech gewann in den ersten beiden Sätzen 88 Prozent seiner zweiten Aufschläge!

Passend zu einem Tag, an dem einem alles gelingt: die Aktion von Rinderknech beim Ausservieren zum Satzausgleich. Einen kurzen Volley von Zverev erlief er gerade so - und passierte Zverev mit einem Vorhand-Squash-Schuss aus der Hüfte. Der dazu genau auf der Linie landete.

Auch in Satz 3 war es Weltranglisten-54. Rinderknech, dem das frühe Break gelang. Die Entscheidung war dann das zweite Break zum 5:2. Am Ende servierte der 30-Jährige mit einem Ass zum verdienten Sieg aus. Insgesamt hatte er im Verlaufe des Matches 6 von 7 Breakchancen für Zverev abgewehrt.

Zverev weiter nicht in Topform

Zverev hatte zuletzt gegen Rinderknech in Wimbledon zum Auftakt in fünf Sätzen verloren. In Shanghai hatte er in seinem Auftaktmatch mit Problemen am Zeh zu kämpfen.

Bereits zuvor am Tag hatten Alex de Minaur und Felix Auger-Aliassime ihre Matches gewonnen. Auch der Italiener Lorenzo Musetti ist nach einem 7:5, 7:6 (1) gegen Landsmann Luciano Darderi weiter.

Für Zverev geht damit eine kritische Saisonphase in die Verlängerung. Bei den US Open war bereits Runde 3 Endstation; beim Laver Cup unterlag er in beiden Matches; in Peking sah er in der vergangenen Woche gegen Daniil Medvedev kein Land.

