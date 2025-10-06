ATP Shanghai: Daniil Medvedev komplettiert Achtelfinale

tennisnet.com ATP

Daniil Medvedev hat mit einem 6:3, 7:6 (5)-Erfolg über Alejandro Davidovich Fokina die Runde der letzten 16 beim Masters-Turnier in Shanghai erreicht. 

von Florian Goosmann
“Meddy” bewies dabei Nervenstärke der etwas anderen Art. Im ersten Satz führte er bereits mit 5:2 und hatte beim Aufschlagspiel von Davidovich Fokina sieben (!) Satzbälle - konnte jedoch keinen nutzen. Ein Problem? Nee. Medvedev servierte anschließend zu null aus.

Im zweiten Satz hielten sich beide Akteur beim eigenen Aufschlag schadlos, im Tiebreak machte der ehemalige Weltranglisten-Erste schließlich den Sieg klar. 

Medvedev trifft nun auf den formstarken Learner Tien.

Alexander Zverev ist indes ausgeschieden. Der Weltranglisten-Dritte unterlag Arthur Rinderknech in drei Sätzen.

Zum Einzel-Draw in Shanghai

Montag
06.10.2025, 17:18 Uhr
