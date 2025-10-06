ATP Shanghai: de Minaur und Auger-Aliassime sind weiter

Beim ATP-Masters-Turnier in Shanghai sind die Favoriten am Montag bislang weitergekommen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.10.2025, 12:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alex de Minaur

Alex de Minaur, die Nummer 7 des Turniers, gewann im ersten Match des Tages mit 6:1, 7:5 gegen Kamil Majchrzak.

„Ich wusste schon zu Beginn dieser Woche, wie hart die Bedingungen sein würden“, so de Minaur nach seinem Sieg, für den er knapp anderthalb Stunden brauchte. „Man muss also vor allem darauf fokussiert sein, zu überleben, Lösungen zu finden und sich jedes Mal, wenn man den Platz betritt, auf einen Kampf vorzubereiten. Es gibt keine einfachen Matches, besonders unter diesen Bedingungen. Deshalb bin ich froh, dass ich mich im zweiten Satz wieder gefangen habe, das Break zurückgeholt und das Match in zwei Sätzen beendet habe. Wenn wir in den dritten Satz gegangen wären, wäre es körperlich sehr anstrengend geworden.“

In Shanghai herrschen dieser Tage heiße Temperaturen von bis zu 33 Grad. Die Verlangsamung der Plätze tut ihr Übriges.

Auch Felix Auger-Aliassime, die 12 in Shanghai und noch mit Chancen auf die ATP Finals, siegte mit 6:4, 7:5 gegen Jesper de Jong. Nuno Borges musste mehr kämpfen, beim 7:6 (5), 4:6, 6:3 über Juncheng Shang. Im Duell zweier Gesetzter nahm Jiri Lehecka (15) schließlich Denis Shapovalov (23) aus dem Turnier.

Noch im Einsatz: Alexander Zverev (3) gegen Arthur Rinderknech (hier in unserem Liveticker). Ebenso Daniil Medvedev (16) gegen Alejandro Davidovich Fokina (18).

Zum Einzel-Draw in Shanghai