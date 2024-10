ATP Shanghai: Djokovic macht Super-Finale gegen Sinner klar

Im zweiten Halbfinalmatch des ATP-Tour-1000-Turniers in Shanghai sicherte sich Novak Djokovic den zweiten Finalspot gegen Taylor Fritz. Im Endspiel trifft der serbische Rekordspieler auf Jannik Sinner.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 12.10.2024, 17:08 Uhr

Vor dem heutigen Halbfinale kam es bislang zu neun Aufeinandertreffen zwischen Novak Djokovic und Taylor Fritz. Dabei setzte sich in allen neun Begegnungen ausnahmslos immer der serbische Überflieger durch, der den Amerikaner zuletzt auch im Viertelfinale der Australian Open 2024 mit 3:1 Sätzen besiegen konnte. Und auch heute erlitt Fritz kein neues Schicksal, obwohl der Weltranglistensiebte schwere Geschützte auffuhr.

Fritz startete mit einer 2:1 Führung, doch Djokovic, der weiterhin mit einer Beinbandage auflief, ließ aufgrund seiner feuernden Grundschläge und seines Aufschlages keine Zweifel aufkommen. Mit dem ersten Ass des Halbfinal-Matches holte sich der 37-jährige den ersten Satz mit 6:4.

Medizinisches Time-Out für Djokovic

Und auch im zweiten Satz ging die Djokovic-Show weiter. Doch Fritz blieb offensiv und spielte die richtigen Züge gegen den serbischen Ausnahmespieler. Besonders das über mehrere Minuten gehende Spiel zum 3:2 für Fritz war von spektakulären Ballwechseln geprägt. Allerdings passierten Djokovic bis zum 2:3 Rückstand bereits so viele Unforrced Errors wie im ersten Satz zusammen.

Nach 1:32 Minuten fasste sich Djokovic vermehrt an die Hüfte. Beim 5:6 beantragte der 37-jährige eine Pause zur medizinischen Behandlung. Der 24-fache Grand-Slam-Champion stellte sich nach einer fünfminutigen physiologischen Versorgung wieder auf den Platz, um gegen den Satzverlust aufzuschlagen. Das an die Hüfte fassen blieb aber bestehen. Mit vier gewonnenen Punkten in Folge rettete sich Djokovic in den Tiebreak.

Unter den Zurufen der Coaches auf beiden Seiten kämpften die beiden Spieler um jeden Punkt. Djokovic wehrte beim 5:6 einen Matchball gegen sich ab und beendete das emotionale Match mit 8:6 im Tiebreak. Mit dem Sieg machte der Rekordspieler den Super-Sonntag fix. Im Endspiel dürfen wir uns auf Jannik Sinner gegen Novak Djokovic freuen. Der Djoker kämpft im Endspiel außerdem um den 100. Titel seiner Karriere.

