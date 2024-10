ATP Masters Shanghai live: Novak Djokovic vs. Taylor Fritz im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic holt sich im zweiten Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai den ersten Satz mit 6:4 gegen Taylor Fritz. Das Match gibt es ab 13 Uhr im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.10.2024, 13:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Taylor Fritz hat gegen Novak Djokovic noch nie gewinnen können

Tja: kann es eine klarere Ausgangssituation geben? Neun Mal haben sich Novak Djokovic und Taylor Fritz bislang auf der ATP-Tour getroffen. Und der Amerikaner konnte noch keinen einzigen Sieg feiern. Um genau zu sein, hat Fritz außerhalb der Australian Open noch nie auch nur einen Satz gegen Djokovic gewonnen.

Hoffnung könnte Fritz lediglich geben, dass er in dieser Saison sein bisher bestes Jahr hinlegt, gekrönt mit dem Einzug in das Finale der US Open. Im Viertelfinale hatte er mit David Goffin beim 6:3 und 6:4 weniger Mühe als Novak Djokovic in seinem Match. Der musste beim 6:7 (4), 6:1 und 6:4 gegen Jakub Mensik über die volle Distanz gehen.

Djokovic vs. Fritz - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Taylor Fritz gibt es ab 13 Uhr im TV und Livestream bei Sky und WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai