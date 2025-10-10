ATP Shanghai: Medvedev komplettiert Halbfinale mit Sieg gegen Demon

Daniil Medvedev ist mit einem 6:4 und 6:4 gegen Alex de Minaur als letzter Spieler ins Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.10.2025, 15:07 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev steht im Halbfinale von Shanghai

Der Aufwärtstrend von Daniil Medvedev hält an. Der Russe setzte sich gegen Alex de Minaur im Viertelfinale des 1000ers in Shanghai mit 6:4 und 6:4 durch und trifft morgen in der Vorschlussrunde auf Arthur Rinderknech. Der Franzose hatte im ersten Match des Tages beim 6:3 und 6:4 gegen Félix Auger-Aliassime ebenfalls voll überzeugt.

Das Halbfinale der unteren Tableau-Hälfte steht ja schon seit gestern fest: Da werden Shanghai-Rekordchampion Novak Djokovic und der zweite französische Überraschungsmann, Valentin Vacherot, aufeinander treffen. Bekanntermaßen sind Rinderknech und Vacherot ja Cousins.

Die Partie zwischen Medvedev und de Minaur verlief erwartet intensiv von der Grundlinie. Medvedev ergriff aber beinahe jede Gelegenheit, um am Netz aufzutauchen. Eine neue Facette seines Spiels, die er mit Coach Thomas Johansson eingeführt hat. Dass das Ergebnis letztlich so klar ausfiel, kam überraschend. Und Medvedev wird auch nichts gegen ein kurzes Match einzuwenden gehabt haben. Denn im Achtelfinale gegen Learner Tien stand er wie schon in Peking kurz vor einem körperlichen Zusammenbruch.

