ATP Shanghai: Medvedev nimmt Auftakthürde, Tsitsipas schlägt Nishikori

Daniil Medvedev ist mit einem 7:5 und 7:5 gegen Thiago Seyboth Wild in die dritte Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai eingezogen. Auch Stefanos Tsitsipas hat mal wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.10.2024, 14:53 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Daniil Medvedev ist in Shanghai gut gestartet

Es wäre nicht Daniil Medvedev, würde es nicht auch einen Kommentar zu den Bällen, die in Shanghai verwendet werden, gegeben haben. In Peking war es nicht anders. Diesmal ließ Medvedev den Supervisor an den Court holen, um ihm mitzuteilen, dass die Qualität der Filzkugeln nicht den Ansprüchen eines 1000ers genügten. nach fünf Spielen seien diese nämlich “tot”. Das könnte später im Turnier eventuell ein Problem werden. Gegen Thiago Seyboth Wild gelang Medvedev mit 7:5 und 7:5 jedenfalls die Revanche für die Erstrunden-Niederlage in Roland-Garros im vergangenen Jahr.

In Runde drei geht es für Medvedev nun gegen Matteo Arnaldi. Der Italiener hatte sich schon früher am Freitag gegen den US-amerikanischen Qualifikanten Zachary Svajda in drei Sätzen behauptet.

Sinner und Alcaraz am Samstag im Einsatz

Auch Stefanis Tsitsipas hat nach einem Freilos einen erfolgreichen Start hingelegt. Der Grieche, in Shanghai an Position zehn gesetzt, gewann gegen Kei Nishikori mit 7:6 (6) und 6:3. Tsitsipas spielt nun gegen Alexandre Muller, der sich gegen Félix Auger-Aliassime erstaunlich glatt in zwei Sätzen behaupten konnte.

Medvedev und Tsitsipas sind in der oberen Hälfte des Tableaus verankert. Wie auch Jannik Sinner und Carlos Alcaraz. Die beiden Finalisten von Peking haben aber einen zusätzlichen Ruhetag zugestanden bekommen und greifen erst morgen ins Geschehen in Shanghai ein. Sinner eröffnet gegen Taro Daniel, Alcaraz gegen Lokalmatador Jerry Shang.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai