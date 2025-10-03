ATP Shanghai: Novak Djokovic vs Marin Cilic im TV, Livestream, Liveticker

Novak Djokovic trifft am zweiten Turniertag beim ATP-Masters-Event in Shanghai auf seinen alten Kumpel Marin Cilic. Das Spiel ist ab 12.30 Uhr MESZ angesetzt, Sky überträgt live im TV und via Livestream.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.10.2025, 19:45 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic, Marin Cilic

Djokovic, aktuell die Nummer 5 der Welt, nimmt mal wieder an einem “regulären” Turnier teil. Aus Altersteilzeitgründen hatte der Djoker zuletzt nur in Roland-Garros, Wimbledon und bei den US Open gespielt. Und, das spricht für seine Klasse, bei allen drei Majors das Halbfinale erreicht (bei den Australian Open stand er ebenfalls in der Vorschlussrunde).

In Shanghai trifft Djokovic direkt zum Auftakt auf den Kroaten Marin Cilic. Der ist nach vielen Verletzungssorgen wieder da, die Form allerdings schwankt. Nach seinem Turniersieg in Nottingham im Sommer setzte es zuletzt sechs Niederlagen am Stück, bevor er in Runde 1 in Shanghai mit einem 6:3, 7:6 (5) gegen Nikoloz Basilashvili wieder einen Erfolg feierte.

Im direkten Vergleich führt Djokovic gegen Cilic mit 19 zu 2. Zuletzt standen die beiden sich 2022 gegenüber.

in Shanghai stand Djokovic im Vorjahr im Finale.

Wo wird Novak Djokovic gestreamt?

Das Zweitrundenduell in Shanghai zwischen Novak Djokovic und Marin Cilic ist nicht vor 18.30 Uhr Ortszeit angesetzt, das entspricht 12.30 Uhr MESZ. Sky überträgt das Spiel im TV und via Livestream.

