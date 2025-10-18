ATP Stockholm: Casper Ruud und Denis Shapovalov komplettieren Blockbuster-Halbfinale

Casper Ruud und Denis Shapovalov haben am Freitagabend das Halbfinale des ATP-250-Events ins Stockholm erreicht. Damit stehen die vier topgesetzten Spieler des Turniers allesamt in der Vorschlussrunde.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.10.2025, 00:10 Uhr

© Getty Images Casper Ruud besiegte Sebastian Korda in drei Sätzen

Den Turnierveranstaltern in Stockholm dürfte es bei einem Blick auf die Halbfinalpartien ziemlich warm ums Herz werden. Schließlich stehen mit Holger Rune, Casper Ruud, Denis Shapovalov und Ugo Humbert die vier topgesetzten Spieler in der Vorschlussrunde des ATP-250-Turniers.

Nachdem sich Rune und Humbert bereits am Nachmittag ins Semifinale gekämpft hatten, zog am Abend zunächst Casper Ruud nach. Der Norweger, der immer noch um die Teilnahme an den ATP Finals in Turin kämpft, rang Sebastian Korda mit 6:7 (5), 6:4 und 6:4 nieder.

Shapovalov trotzt Rückenproblemen

Beschlossen wurde das Programm am Freitag schließlich von Shapovalov und Lokalmatador Elias Ymer. Der Kanadier ließ sich dabei weder von der großen Unterstützung der schwedischen Fans noch von offensichtlichen Rückenproblemen nachhaltig beirren und gewann mit 6:4, 6:7 (3) und 6:1.

Am Samstag fordert Shapovalov ab 18 Uhr Ruud, das erste Halbfinale bestreiten Rune und Humbert um 14:30 Uhr.

Hier das Einzel-Tableau aus Stockholm