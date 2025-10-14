ATP Stockholm: Elias Ymer bezwingt Bruder Mikael

Beim ATP 250er-Turnier in Stockholm kam es zu einer Premiere. Die beiden Brüder Elias und Mikael Ymer trafen beim Heimturnier in der schwedischen Hauptstadt in der ersten Runde aufeinander. Mit dem besseren Ende für den Älteren der beiden Geschwister.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 14.10.2025, 19:55 Uhr

© Getty Images Elias Ymer siegte beim Turnier im heimischen Stockholm gegen Bruder Mikael in zwei Sätzen.

Elias Ymer setzte sich beim ATP-Event in Stockholm in zwei Sätzen 6:2, 7:6(4) gegen seinen jüngeren Bruder Mikael durch. Beide Spieler durften sich in der Heimat über eine Wildcard freuen, die die Teilnahme im Hauptfeld ermöglichte. Der 29-Jährige Elias und sein zwei Jahre jüngerer Bruder sind vornehmlich auf der Challenger Tour unterwegs.

Das Los(-pech) sorgte am Wochenende dafür, dass beide Profis in der schwedischen Hauptstadt in der ersten Runde direkt aufeinandertreffen sollten. An dem Ort, wo die Geschwister im Jahr 2016 gemeinsam den Doppeltitel feierten. Ebenfalls mit einer Wildcard ausgestattet.

Erstes direktes Duell auf der Tour

Das Duell der beiden Brüder im heimischen Stockholm war gleichzeitig eine Premiere. Denn zuvor bestritten Elias und Mikael kein Match gegeneinander auf der Tour. Dass es zu diesem Schlagabtausch kommen sollte, war im letzten Jahr noch undenkbar. Denn der heute 27-Jährige gab nach Inkrafttreten einer 18-monatigen Dopingsperre im Sommer 2023 seinen Rücktritt bekannt, kehrte zu Beginn des Jahres jedoch auf die Tour zurück.

Als „langweilig“ bezeichnete der Schwede die verfrühte Tennisrente. Nach dem direkten Titel bei einem ITF-Turnier im Januar, stockte die Saison jedoch. Aktuell steht Mikael auf Platz 684 (beste Platzierung war Rang 50) im Ranking und kann den hohen Erwartungen nach seinem Comeback nicht gerecht werden.