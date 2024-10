ATP Stockholm: Halbfinale! Wawrinka putzt auch Rublev

Stan Wawrinka ist in das Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Stockholm eingezogen. Der Schweizer besiegte dafür Turnierfavorit Andrey Rublev denkbar knapp mit 7:6 (5) und 7:6 (5).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.10.2024, 19:25 Uhr

Wo soll das noch hinführen mit Stan Wawrinka in Stockholm? Sein gestriger Erfolg gegen Alejandro Davidovich Fokina war der erste Back-to-Back-Sieg in dieser Saison überhaupt. Und jetzt steht Wawrinka nach einem 7:6 (5) und 7:6 (5) gegen Andrey Rublev schon in der Vorschlussrunde.

Und das, nachdem Wawrinka, der in den ATP-Charts nur noch auf Position 217 geführt wird, mit einer Wildcard ins Feld gekommen war. Aber irgendwie hat der 39-jährige Schweizer seinen Groove gefunden. Und darf sich doch zumindest kleine Hoffnungen auf seinen 17. Titel auf der Tour machen. Den letzten gab es 2017 in Genf.

Kommt mit Stricker ein zweiter Schweizer ins Halbfinale?

Der Halbfinalgegner in Stockholm steht auch schon fest: Es wird der an Position vier gesetzte Amerikaner Tommy Paul sein, derb im ersten Match des Tages gegen Miomir Kecmanovic mit 7:6 (9) und 6:2 gewann.

Die beiden anderen Viertelfinal-Matches werden erst am Abend ausgetragen: Da trifft Grigor Dimitrov auf Wawrinkas Landsmann Dominic Stricker. Und Casper Ruud bekommt es mit Tallon Griekspoor zu tun.

