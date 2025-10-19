ATP Stockholm: Ruud feiert 14. Karrieretitel

Beim ATP-250-Turnier in Stockholm wurde Casper Ruud seiner Favoritenrolle gerecht. Mit 6:2 und 6:3 bezwang der Norweger den viertgesetzten Ugo Humbert.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 19.10.2025, 16:29 Uhr

© Getty Images Casper Ruud – der neue Champion in Stockholm

Nachdem Holger Rune, Turniersieger des Jahres 2022, unter Tränen aufgrund eines Risses in der Achillessehne gegen Ugo Humbert aufgeben musste, stand dieser nun heute Casper Ruud auf dem Centre Court beim Finale der BNP Paribas Nordic Open gegenüber.

Bei dem mit 706.850 € dotierten Hartplatzturnier ließ der Norweger allerdings nichts gegen sich zu. Nach gut einer Stunde war der neue Champion bereits gefunden: Mit 6:2 und 6:3 schickte Ruud seinen französischen Gegner verdientermaßen vom Platz. Es ist der 14. Karrieretitel und der zweite Saisontitel für den 26-jährigen Norweger. Ende April triumphierte der aktuell Zwölfplatzierte der Weltrangliste bereits beim Masters-Event in Madrid.

Auf seinem Weg zum Titel bezwang Ruud den Stockholm-Sieger von 2019, Denis Shapovalov, sowie Sebastian Korda und US-Open-Champion Marin Cilic.

