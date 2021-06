ATP Stuttgart: Alle Infos, TV, Spieler, Preisgeld, Auslosung

Das ATP-Tour-250-Turnier von Stuttgart geht in diesem Jahr vom 07. bis zum 13. Juni über die Bühne. Hier gibt es alle Infos zu Teilnehmern, TV, Preisgeld, etc..

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.06.2021, 16:04 Uhr

Wer ist in Stuttgart am Start?

Durch die Verlegung der French Open um eine Woche nach hinten überschneiden sich die Turnierwoche in Stuttgart und die Schlussphase in Paris. Wer in Roland Garros früher ausscheidet, der kann kurzfristig noch zum TC Weißenhof anreisen. Bislang haben mit Denis Shapovalov und Nick Kyrgios zwei absolute Spitzenspieler genannt. Nach seinem frühen Aus in Roland Garros wird wohl auch der Finalist von 2019, Félix Auger-Aliassime nach Stuttgart kommen. Kurzfristig absagen musste dagegen Stan Wawrinka

© Getty Images Das Siegerbild 2019:Champion Matteo Berrettini und Félix Auger-Aliassime

Wie viel Preisgeld wird ausgeschüttet?

Insgesamt werden an die Teilnehmer des MercedesCup 2021 754.540.- Euro an Preisgeld ausgeschüttet.

Wer überträgt das Turnier in Stuttgart?

Die TV-Rechte für das traditionsreiche Turnier beim TC Weißenhof hat sich in diesem Jahr ServusTV gesiechert.

Wer hat in den vergangenen Jahren den MercedesCup gewonnen?

Titelverteidiger ist der Italiener Matteo Berrettini, der 2019 gewann. im vergangenen Jahr konnte das Turnier aufgrund der Corona-Pandemie nicht ausgetragen werden.

Hier die Siegerliste seit 2015