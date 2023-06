ATP Stuttgart: Jan-Lennard Struff vorm Finale gegen Tiafoe - "Routine beibehalten"

Jan-Lennard Struff (ATP-Nr. 24) kämpft ab 15.30 Uhr gegen Frances Tiafoe um seinen ersten Titel auf der ATP-Tour (live auf Servus TV und Servus TV On). Die beiden bisherigen Finals sollten dabei helfen. Und vielleicht auch Boris Becker.

von Florian Goosmann aus Stuttgart

zuletzt bearbeitet: 18.06.2023, 18:24 Uhr

Die Stimmung war fantastisch auf dem Stuttgarter Weissenhof am Halbfinalsamstag - zumindest wurde sie es. Anfangs nämlich hatte sich Hubert Hurkacz als wenig humorvoll gezeigt, er servierte fantastisch und ließ Gegner Struff wenig Chancen. Das änderte sich im zweiten Durchgang: Als Struff seinen ersten Breakball kalt wie eine Hundeschnauze verwandelte, explodierte der Center Court - die gute Laune hielt bis zum Ende an.

Fast wie beim Davis Cup, konstatierte "Struffi" im Anschluss über die Fans im Rücken. "Es wird wahrscheinlich wieder rappelvoll werden", blickte er auf das Finalmatch gegen Frances Tiafoe. Der eigentlich im Verlauf der Woche ebenfalls die Zuschauer hinter sich hatte, dem aber auch klar war, dass sich das gegen Struff drehen könnte. Und dem das recht egal schien - Hauptsache Stimmung. (Und Hauptsache nicht um 11 Uhr.)

Boris Becker und der Tunnel

Mitten im Publikum befand sich am Samstag auch Boris Becker mit Freundin Lilian de Carvalho Monteiro, und Becker gab anschließend auch bei Servus TV einen wichtigen Punkt vor im Blick aufs Finale: Die Reise sei noch nicht zu Ende, Struff müsse nun "im Tunnel bleiben".

Das konnte Becker zu seinen aktiven Zeiten tatsächlich wie kaum ein anderer. Aber auch Struff scheint ähnlich drauf. Er verwendete den Ausdruck "Routine beibehalten", und so müssen auch Freunde und Familie etwas bis zum Matchausgang warten. Sein Vater wolle nun auch vorbeikommen, seine Mutter, Freundin und die beiden Kids sind ja die ganze Woche schon dabei - auch wenn die gemeinsame Zeit natürlich begrenzt ist. Am Samstagmorgen sei er mit Freundin Madeline und dem kleinsten Sohn einen Kaffee trinken gegangen, den größeren bringe er abends wenn möglich ins Bett. Und natürlich hätten Freunde um Tickets angefragt, "aber ich möchte auch keine riesige Entourage einfliegen lassen", so Struff. "Wenn paar kommen möchten, klar. Aber ich werde die auch erst nach dem Finale sehen."

Hilft Struff die Finalerfahrung?

Zwei Finals auf der Tour hat Struff bislang gespielt, 2021 in München gegen einen starken Nikoloz Basilashvili verloren, 2023 in Madrid gegen Carlos Alcaraz. "Es wäre natürlich angenehmer, eins der Finals gewonnen zu haben. Oder beide. Aber es hilft, dass ich schon zwei gespielt habe. Je häufiger man etwas macht, desto vertrauter kommt es einem vor", sagte er.

Gegen Frances Tiafoe hat er bislang zwei Mal gespielt, "beim ersten Mal hat er mich ordentlich auseinander genommen", erinnerte er sich. Beim zweiten Auftritt in Paris habe er, Struff, in fünf Sätzen gewonnen, nachdem Tiafoe beinahe schon mit 2:0 geführt hatte. "Er liest das Spiel gut, spielt viele Winkel", weiß Struff, überhaupt sei Tiafoe sehr lustig, jemand, der viel lacht. "Es ist schön, so jemanden auf der Tour zu haben. Er ist sehr gut fürs Tennis."

Die Unterschiedlichkeit der beiden Spielweisen könnte auch für ein gutes Match sorgen: Tiafoe eben mit dem Händchen, dem oft geschobenen Ball - Struff mit massig Power. Was am Ende den Ausschlag geben wird? Ab 15.30 Uhr wissen wir mehr.

