ATP Tokio: Carlos Alcaraz vs Casper Ruud im TV, Livestream, Liveticker

Der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz trifft im Halbfinale des ATP-500er-Turniers in Tokio auf Casper Ruud - ab 11 Uhr MESZ im Livestream und TV auf Sky und im Matchtracker bei uns.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 29.09.2025, 11:03 Uhr

Carlos Alcaraz, Casper Ruud

Carlos Alcaraz' Verletzungssorgen? Hat man fast schon wieder vergessen. Im Auftaktspiel gegen Sebastian Baez hatte er sich am Knöchel verletzt, eine Fortführung des Turniers stand auf der Kippe. Und dann, zwei Matches später? Lieferte er einen der wohl allerbesten Auftritte seines Lebens ab. Inklusive eines Schlussspiels für die Ewigkeit.

Kann Casper Ruud dagegenhalten? Der Norweger musste etwas mehr kämpfen, er kann sich immerhin darüber freuen, die letzte Partie gegen “Carlitos” für sich entschieden zu haben - 2024 bei den ATP Finals. Die vier Begegnungen zuvor waren allerdings an den Spanier gegangen.

Wo kann man Alcaraz gegen Ruud sehen?

Das Halbfinalduell zwischen Alcaraz und Ruud ist nicht vor 18 Uhr Ortszeit in Tokio angesetzt, also ab 11 Uhr MESZ. Sky überträgt im TV und Livestream, wir haben den Matchtracker für euch.