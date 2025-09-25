ATP Tokio: Fritz kämpft sich mit Krimi gegen Diallo durch

Der US-amerikanische Laver-Cup-Sieger Taylor Fritz ist beim ATP-500-Event in Tokio mit einem hartumkämpften Dreisatz-Erfolg gegen den Kanadier Gabriel Diallo ins Turnier gestartet. Auch seine Landsleute Sebastian Korda und Jenson Brooksby siegten zum Auftakt.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 25.09.2025, 09:11 Uhr

© Getty Images Mit einem Comeback-Erfolg gegen Gabriel Diallo kämpfte sich Taylor Fritz in Tokio ins Achtelfinale.

Nach seinem Triumph beim Laver Cup, als er im Chase Center von San Francisco für die Weltauswahl den entscheidenden Punkt gegen Alexander Zverev einfahren konnte, startete der US-Amerikaner Taylor Fritz seine Asien-Tour beim ATP-500-Turnier in Tokio gegen den Kanadier Gabriel Diallo.

Und von Beginn an sollte der an Position 2 gesetzte Fritz heftigen Widerstand erfahren. Nachdem der Weltranglisten-5. sein erstes Aufschlagspiel mit Mühe für sich entscheiden konnte, musste er beim Stand von 3:3 bei der einzigen Break-Möglichkeit im gesamten Satz sein Service abgeben und konnte den Rückstand bis zum Ende des ersten Durchgangs nicht mehr wettmachen.

Auch der zweite Akt verlief lange ausgeglichen, ehe er mit drei in Folge gewonnener Siele den Satzausgleich herstellen konnte. Im dritten Satz mussten beide Spieler ihr erstes Aufschlagspiel abgeben, zeigten dann im weiteren Verlauf aber keine Blöße mehr bei eigenem Service. Im entscheidenden Tiebreak schnappte sich der 27-jährige Fritz gleich das erste Mini-Break und zeigte sich bei eigenem Aufschlag souverän. Mit einem Doppelfehler seines 23-jährigen Gegners bekam er den ersten Matchball serviert, den er direkt mit einem Ass zum 4:6, 6:3, 7:6 (3)-Erfolg nach 2:11 Stunden verwandeln konnte.

In der Runde der letzten 16 bekommt es Fritz mit dem Portugiesen Nuno Borges zu tun, der zum Auftakt in drei Sätzen gegen den japanischen Wildcardspieler Yosuke Watanuki triumphieren konnte.

Weitere US-Boys Korda und Brooksby siegen ebenfalls

Ebenfalls hart zu kämpfen hatte der US-Amerikaner Sebastian Korda in seiner Auftakt-Begegnung gegen seinen Landsmann Marcos Giron. Nach verlorenem ersten Durchgang drehte der 25-Jährige noch die Partie gegen den ehemaligen College-Spieler und siegte nach knapp zweieinhalb Stunden mit 4:6, 6:3, 7:6 (4). Im Achtelfinale bekommt es der Weltranglisten-74. mit mit dem japanischen Qualifikanten Sho Shimabukuro zu tun, der überraschend den an Nr. 5 gesetzten Tschechen Tomas Machac mit 6:3, 7:6 (4) aus dem Turnier nehmen konnte. Für eine weitere Überraschung sorgte Jenson Brooksby aus den Vereinigten Staaten, der sich nach ausgeglichenem Auftaktsatz mit 7:6 (4), 6:3 gegen den an Position 6 geführten Franzosen Ugo Humbert behaupten konnte. In der Runde der letzten 16 sieht sich der 24-Jährige dem Italiener Luciano Darderi gegenüber, der den japanischen Wildcard-Starter Yoshihito Nishioka mit 7:6 (9), 6:3 bezwingen konnte.

