ATP Tokio: Rune vermasselt Nishikori das Heimmärchen

Holger Rune ist mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Lokalmatador Kei Nishikori in das Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Tokio eingezogen. Und das, obwohl der Japaner einen Matchball hatte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.09.2024, 14:03 Uhr

© Getty Images Holger Rune zeigt in Tokio einen klaren Formanstieg

Wer weiß, wie oft der verletzungsgeplagte Kei Nishikori noch vor heimischem Publikum aufschlagen wird. Insofern könnte das 6:3, 2:6 und 5:7 gegen Holger Rune im Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers von Tokio schon so etwas wie die Abschiedsvorstellung von Nishikori in Japan gewesen sein. Umso bitterer für Nishikori, der im dritten Satz einen Matchball nicht nutzen konnte.

Für Rune dagegen ist das Erreichen des Halbfinales von Tokio ein kleiner Schritt zurück zu alter Stärke. Der Däne hat seit München 2023 kein Turnier mehr gewonnen, zuletzt in Hangzhou kam das Aus auch gleich wieder im Auftaktmatch. In der Vorschlussrunde bekommt es Rune, der in Tokio erstmals Benjamin Ebrahimzadeh an seiner Seite hat, entweder mit Titelverteidiger Ben Shelton oder Arthur Fils zu tun.

Fritz und Hurkacz in Tokio früh raus

Das zweite Halbfinale steht bereits fest. Da bekommt es Tomas Machac nach einem 7:6 (2) und 6:3 gegen Alex Michelsen mit Ugo Humbert zu tun. Der Franzose profitierte beim Stand von 7:5 und 2:1 von der Aufgabe von Jack Draper.

Holger Rune und Ben Shelton sind die einzig verbliebenen Gesetzten im Draw von Tokio. Turnierfavorit Taylor Fritz musste sich gleich zum Auftakt Arthur Fils geschlagen geben. Hubert Hurkacz, die Nummer zwei, verlor im Achtelfinale gegen Jack Draper.

Hier das Einzel-Tableau in Tokio