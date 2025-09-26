ATP Tokio: Taylor Fritz weiter, Alcaraz mit Fragezeichen

Der an zwei gesetzte Taylor Fritz hat beim ATP-500er-Turnier in Tokio das Viertelfinale erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.09.2025, 13:11 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz

Fritz schlug Nuno Borges mit 7:5, 7:6 (4) und trifft damit auf Landsmann Sebastian Korda.

Der US-Amerikaner, die Nummer 4 der Welt, musste dabei ordentlich kämpfen. Ein Grund, wie Fritz im Anschluss erklärte: Borges habe so stark in den Rallyes gespielt, wenn er, Fritz, serviert habe. Allerdings nicht so stark, wenn er selbst Aufschlag gehabt habe.

Fritz lag direkt zu Beginn im ersten Satz ein Break zurück, auch im zweite Durchgang musste er zwei Mal einem Aufschlagverlust hinterherlaufen. Mit Erfolg: “Ich habe hart gekämpft und es wirklich gut geschafft, wieder in die Sätze zurückzukommen”, so der US-Amerikaner erleichtert.

Ebenfalls weiter: Casper Ruud nach einem 7:6 (4), 6:2 gegen Matteo Berrettini.

Fritz und Ruud kämpfen dabei auch um Punkte für das Jahrsabschlussturnier der besten acht Spieler in Turin. Fritz liegt im Jahresrace auf Platz 6, Ruud auch Rang 12.

Carlos Alcaraz: Ist er fit genug?

Topgesetzt in Tokio ist der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz, der sich allerdings in seinem Match gegen Sebastian Baez verletzt hatte.

Wie die spanische Zeitung Marca berichtet, hat Alcaraz immer noch Schmerzen und daher mit dem Training am Freitag pausiert. Ob er zu seinem Achtelfinalmatch gegen Zizou Berg antreten wird, will der Spanier erst am Samstag entscheiden. Sein Spiel ist als letztes Match des Tages angesetzt.

