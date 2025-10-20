ATP Weltrangliste: Trostpflaster für Holger Rune, Belgier klettert zum Karrierehoch

Die neue ATP-Weltrangliste hat an diesem Montag in der Spitze keinerlei Veränderungen. Nur Holger Rune sorgt für Verschiebungen in den Top Ten. Ein Spieler macht einen Sprung um 17 Plätze und feiert eine neue Bestplatzierung.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.10.2025, 14:51 Uhr

© Getty Images Holger Rune steht im Viertelfinale

Für Holger Rune gibt es zu Beginn der Woche immerhin einen kleinen Trostpreis. Nach dem Riss der Achillessehne wird der Däne viele Monate ausfallen. Der Halbfinaleinzug schiebt den 22-Jährigen jedoch immerhin zurück in die Top Ten, auch wenn dieser Aufenthalt sicherlich nur von kurzer Dauer sein wird.

In den Top 10 gibt es sonst keinerlei weitere Verschiebungen. Die Topspieler waren in der abgelaufenen Woche beim Six Kings Slams beschäftig, wo es keine Weltranglistenpunkte gab. So grüßt Carlos Alcaraz vor Jannik Sinner und Alexander Zverev vom Sonnenplatz.

Collignon macht großen Sprung

Die Titelträger Casper Ruud (Stockholm) und Felix Auger-Aliassime verbessern sich jeweils um einen Rang auf die Plätze elf und zwölf und haben damit durch die Wehrlosigkeit von Holger Rune beste Chancen auf eine baldige Rückkehr unter die besten zehn Spieler der Welt.

Der größte Gewinner unter den besten 100 Spielern der Welt ist in dieser Woche Raphael Collignon, der mit seiner Halbfinalteilnahme beim Heimspiel in Brüssel einen Sprung von 17 Plätzen macht und als Nummer 73 ein neues Karrierehoch feiert.

Aus deutscher Sicht bereichern neben Alexander Zverev noch Daniel Altmaier (bleibt auf Rang 51) und Jan-Lennard Struff (von 98 auf 91 hoch) die Top 100. Aus Österreich gehört Filip Misolic mit Rang 95 weiterhin zum elitären Kreis.