ATP Wien - Erste Bank Open 2022: Teilnehmer, Auslosung, Spielplan, TV, Livestream, Liveticker, Preisgeld

Die Erste Bank Open 2022 in Wien stehen kurz vor Beginn - wir haben alle Infos für euch!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 19.10.2022, 14:03 Uhr

© GEPA Dominic Thiem

Wann finden die Erste Bank Open statt?

Das ATP-Turnier in Wien beginnt am Samstag, 22. Oktober mit der Qualifikation, am Montag, 24. Oktober starten die Hauptfeldspiele. Das Finale wird am Sonntag, 30. Oktober ausgespielt.

Wer hat bei den Erste Bank Open gemeldet?

Bei den Erste Bank Open 2022 in der Wiener Stadthalle sind wieder mal absolute Spitzenleute am Start: Angeführt wird das Feld von Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas, es folgen die Top-Ten-Kollegen Andrey Rublev und Taylor Fritz, dahinter Hubert Hurkacz, Jannik Sinner, Cameron Norrie und Matteo Berrettini.

Wer ist Titelverteidiger in Wien?

Die letzte Auflage in 2021 gewonnen hat Alexander Zverev - er ist jedoch verletzungsbedingt in diesem Jahr nicht am Start. Sein Finalgegner aber schon: Publikumsliebling und US-Open-Halbfinalist Frances Tiafoe!

Wie ist die Auslosung gelaufen?

Noch gar nicht - sobald sie stattgefunden hat, seid ihr natürlich auf tennisnet.com bestens informiert!

Wie viel Preisgeld gibt es zu gewinnen?

Insgesamt 2,349 Millionen Euro werden bei den Erste Bank Open in diesem Jahr ausgeschüttet. Der Sieger erhält neben 500 Punkten für die Weltrangliste stolze 439.305 Euro; für eine Niederlage in Runde gibt es immerhin noch knapp 20.000 Euro.

Spielt Dominic Thiem in Wien?

Dominic Thiem ist natürlich in Wien dabei! Er hat in 2019 gewonnen - ob es in diesem Jahr schon wieder reicht, um vorne mitzuspielen? Die Form stimmt, zuletzt stand Thiem in Gijon im Halbfinale und hat sich dort gegen Top-Ten-Mann Andrey Rublev teuer verkauft.

Thiem ist in Wien dank seines Protected Rankings im Hauptfeld am Start.

Wer überträgt die Erste Bank Open?

ServusTV ist Host-Broadcaster und TV-Partner in Wien und überträgt täglich ab 14 Uhr live. ServusTV On zeigt zudem alle Spiele aller Courts! Christian Baier und Barbara Schett moderieren, als Kommentatoren sind Christian Nehiba und Philipp Krummholz dabei, als Experten Alex Antonitsch und Stefan Koubek.

Wer hat in den letzten Jahren in Wien gewonnen?

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2021 Alexander Zverev Frances Tiafoe 7:5, 6:4 2020 Andrey Rublev Lorenzo Sonego 6:4, 6:4 2019 Dominic Thiem Diego Schwartzman 3:6, 6:4, 6:3 2018 Kevin Anderson Kei Nishikori 6:3, 7:6 (3) 2017 Lucas Pouille Jo-Wilfried Tsonga 6:1, 6:4 2016 Andy Murray Jo-Wilfried Tsonga 6:3, 7:6 (6) 2015 David Ferrer Steve Johnson 4:6, 6:4, 7:5 2014 Andy Murray David Ferrer 5:7, 6:2, 7:5 2013 Tommy Haas Robin Haase 6:3, 4:6, 6:4 2012 Juan Martin del Potro Grega Zemlja 7:5, 6:3 2011 Jo-Wilfried Tsonga Juan Martin del Potro 6:7 (5), 6:3, 6:4