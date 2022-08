ATP Winston-Salem: Dominic Thiem vs Jack Draper im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft im Achtelfinale des ATP-250er-Turniers in Winston-Salem in der Nacht (ab 1 Uhr MESZ) auf den Briten Jack Draper. Live im Stream auf tennistv.com und im Matchtracker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 24.08.2022, 11:58 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem, Jack Draper

Thiem kämpft sich in Winston-Salem weiter durch - in Runde 2 profitierte er nach glatt verlorenem ersten Satz jedoch von der Aufgabe des bis dato starken Grigor Dimitrov. In Runde 1 hatte Thiem gegen J.J. Wolf bereits zwei Matchbälle abgewehrt.

Nun geht es gegen den 20-jährigen Leftie Jack Draper, aktuell die Nummer 55 im ATP-Ranking und hier an Position 13 gesetzt.

Es ist die erste Begegnung der beiden auf der Tour.

Wo kommt Thiem gegen Draper?

Das Spiel zwischen Dominic Thiem und Jack Draper ist ab 1 Uhr MESZ angesetzt. tennistv.com überträgt live im Stream, im Matchtracker seid ihr bei uns dabei!

Zum Einzel-Draw in Winston-Salem