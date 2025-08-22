ATP Winston-Salem: Fucsovics im Finale! Krankheit stoppt Comebacker Korda

Sebastian Korda muss den Traum vom Comeback-Triumph in Winston-Salem aufgeben. Der US-Amerikaner kann aufgrund einer Erkrankung nicht zu seiner Halbfinalpartie gegen Marton Fucsovics antreten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.08.2025, 22:11 Uhr

© Getty Images Sebastian Korda kann nicht zu seiner Halbfinalpartie antreten

Aus der Traum! Sebastian Korda wird bei seinem Comeback-Turnier in Winston-Salem nicht den Titel holen. Der US-Amerikaner, der seit den French Open aufgrund einer Stressfraktur des rechten Schienbeins kein Match mehr bestritten hatte, musste am Freitag vor seiner Halbfinalpartie gegen Marton Fucsovics w. o. geben.

Wie die Veranstalter des ATP-250-Turniers in North Carolina mitteilten, wurde der 25-Jährige von einer Erkrankung gestoppt. “Ich bin etwas angeschlagen aufgewacht und dachte, es würde schwierig werden, heute zu spielen”, schrieb Korda, der in Winston-Salem zuvor einen hervorragenden Eindruck hinterlassen hatte, wenig später selbst auf X. Nach seiner dreimonatigen Zwangspause wolle er kein Risiko eingehen.

Miedler kampflos im Doppel-Finale

Ob sein geplanter Start bei den US Open nun gefährdet ist, teilte Korda nicht mit. In der ersten Runde bekäme er es am Montag mit dem Briten Cameron Norrie zu tun. Danach würde wohl sein Landsmann Alex Michelsen auf Korda warten, ehe es in Runde drei gegen den 24-fachen Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic gehen könnte.

In Winston-Salem wird am Samstag unterdessen Fucsovics um den Titel spielen. Sein Gegner wird am Freitagabend (Ortszeit) zwischen Giovanni Mpetshi Perricard und Botic van de Zandschulp ermittelt werden. In der Doppel-Konkurrenz steht mit Lucas Miedler ein Österreicher im Finale. Der 29-Jährige und sein portugiesischer Partner Francisco Cabral profitierten vom Nicht-Antreten des britischen Topduos Neal Skupski/Joe Salisbury.

Hier das Einzel-Tableau in Winston-Salem