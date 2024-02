ATP/WTA Rankings: Elena Rybakina ist die neue Nummer vier

Die für Kasachstan antretende Russin Elena Rybakina überholt diesen Montag im WTA-Ranking die US-Amerikanerin Jessica Pegula und belegt nun Rang vier.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 12.02.2024, 12:52 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina ist die neue Nummer vier im WTA-Ranking

Der Titel beim WTA-Tour-500-Event in Abu Dhabi lässt Elena Rybakina wieder in bekannte Weltranglistensphären aufsteigen. Die 24-Jährige, die zur Mitte des Vorjahres bereits die Nummer drei des WTA-Rankings war, überholt dank des Triumphs in den Vereinigten Arabischen Emiraten die US-Amerikanerin Jessica Pegula und liegt nun aktuell auf Position vier. Dennoch: Auf Platz drei, den derzeit Coco Gauff inne hat, fehlen der gebürtigen Moskauerin noch 1122 Zähler.

Die Tschechin Karolina Pliskova konnte ihren Negativtrend der letzten Wochen und Monate mit ihrem Turniersieg im rumänischen Cluj-Napoca zumindest kurzfristig unterbrechen und stiegert sich um 14 Ränge auf Position 59 - für die ehemalige Weltranglisten-Erste dennoch kein übermäßiger Grund zu ungebrochener Euphorie.

Wenig Bewegung bei den Herren

Schlechte aber erwartbare Nachrichten gibt es für die Schweizer Tennisfans: Belinda Bencic, die aufgrund ihrer Schwangerschaft die Karriere zumindest für eine gewisse Zeit unterbrechen muss, begibt sich langsam aber sicher auf Talfahrt. Diese Woche geht es für Eidgenossin 14 Ränge abwärts auf Position 36. Sinja Kraus aus Österreich verbessert sich um 11 Plätze auf Rang 177, die Deutsche Jule Niemeier klettert um neun Positionen auf Platz 131.

Bei den Herren gab es in dieser Kalenderwoche weder in den Top-Regionen des ATP-Rankings noch bei den Spielern der DACH-Region außergewöhnlich berichtenswerte Ereignisse. Bemerkenswert jedoch ist der Top-100-Einstieg des Italieners Luciano Darderi. Der 21-Jährige macht dank des Titels beim ATP-Sandplatz-Event in Cordoba einen Satz von 60 Positionen auf Rang 76.

