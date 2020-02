Auch Kevin Anderson mit Knie-OP

Kevin Anderson kommt einfach nicht auf die Beine - jetzt meldete er sich aus dem Krankenhaus.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 22.02.2020, 07:35 Uhr

© Getty Images Kevin Anderson

Kevin Anderson hatte 2019 eine Saison zum Vergessen. Nach einem tollen Jahresbeginn 2019 mit dem Finalsieg über Ivo Karlovic in Pune war Anderson größtenteils außer Gefecht gesetzt - zunächst bereitete der Ellenbogen Probleme, dann das Knie, wegen dem er unters Messer musste. Zuletzt schlug er in Wimbledon auf und schaffte es dort immerhin in die dritte Runde, dann war der Südafrikaner im Krankenstand und beendete seine Saison vorzeitig.

Der Jahresstart 2020 verlief umso überraschender, Anderson bot Novak Djokovic beim ATP Cup große Gegenwehr und siegte gegen Christian Garin und Benoit Paire - nun jedoch muss er erneut pausieren.

Beim Training im Dezember habe er sich am rechten Knie verletzt und danach versucht, das Training dennoch durchzuziehen - besser geworden sei es nicht, schrieb er auf Twitter. In Australien habe sich herausgestellt, dass ein Meniskus-Riss vorliege. Nach Beratungen mit Ärzten und seinem Team habe er sich nun zu einem Eingriff entschieden, der am Mittwoch erfolgt sei.

"Es ist mehr als schwierig und frustrierend, damit umzugehen, nach all den Rückschlägen im vergangenen Jahr", schrieb der Südafrikaner weiter. "Aber ich weiß, dass es für mich die richtige Entscheidung ist, um wieder dorthin zu kommen, wo ich will." Er wolle nun alles in seiner Macht stehende tun, um dies zu schaffen.