Kevin Anderson holt sich einen GOAT als Coach

Kevin Anderson will 2020 wieder angreifen - und hat sein Team neu aufgestellt.

Was war das nur für ein Seuchenjahr für Kevin Anderson! Da hatte er sich nach seinen Verletzungsproblemen 2016 (Knie, Schulter, Knöchel) wieder in die Top Ten gespielt und 2017 bei den US Open (Finalniederlage gegen Rafael Nadal) und 2018 in Wimbledon (Viertelfinalsieg über Roger Federer, Mammut-Halbfinale gegen John Isner, Finalniederlage gegen Novak Djokovic) zwei Grand-Slam-Finals erreicht.

Doch nach einem tollen Jahresbeginn 2019 mit dem Finalsieg über Ivo Karlovic in Pune war Anderson größtenteils außer Gefecht gesetzt - zunächst bereitete der Ellenbogen Probleme, dann das Knie, wegen dem er unters Messer musste. Zuletzt schlug er in Wimbledon auf und schaffte es dort immerhin in die dritte Runde. Seither war der Südafrikaner im Krankenstand, aktuell ist er nur noch auf Rang 91 notiert. Immerhin war 2019 auf familiärer Basis ein Erfolg: Anderson und Ehefrau Kelsey bekamen im Spätjahr ihr erstes Kind.

Anderson holt sich den US-Entwicklungscoach

2020 soll jetzt auch sportlich wieder alles besser werden für die ehemalige Nummer 5 der Welt, Anderson will wieder angreifen. Im November war er gar in Deutschland unterwegs und hat unter anderem auf Unterstützung von Ex-Julia-Görges-Fitnesscoach Florian Zitzelsberger gesetzt.

Nun hat sich der 33-Jährige auch auf auf dem Court neu aufgestellt: Anderson hat sich Diego Moyano geangelt, seines Zeichens langjähriger Entwicklungscoach des US-amerikanischen Tennisverbandes. Moyano hatte unter anderem Reilly Opelka, Frances Tiafoe und Taylor Fritz dabei geholfen, den Sprung von den Junioren zu den Profis hinzubekommen.

Zuletzt war Moyano mit Tommy Paul am Werk, der ihn als "wahren GOAT der USTA" adelte.

Und manchmal fügt sich dann alles wunderbar zusammen, denn auch Paul hat bereits neue Hilfe: Er arbeitet ab 2020 mit Brad Stine zusammen - und der ist... der alte Coach von Kevin Anderson.